Sanguinetti: el FA "está dispuesto a defender dictaduras puras y duras si se proclaman de izquierda"

"Es la democracia... muchachos...". De esta manera finaliza la columna "El correo de los viernes" del ex presidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, quien dedicó el espacio a hablar sobre el rechazo de la oposición luego de que el mandatario Luis Lacalle Pou calificara como "dictadura" los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México.

"Podemos entender que cuestionen la oportunidad del planteo. Es opinable, naturalmente. Pero no puede hablarse de que reclamar contra las dictaduras es 'de derecha'", indicó y agregó: "Realmente es inexplicable la actitud de esos parlamentarios uruguayos, electos al amparo de nuestras instituciones y nuestras libertades".



Sanguinetti consideró que "un mundo frentista" sigue sin entender que "la cuestión no es de izquierda o derecha, sino democracia o totalitarismo, libertad o autoritarismo", expresó.



"El frentismo vernáculo está dispuesto a defender dictaduras puras y duras si se proclaman de izquierda. Asombra y alarma, porque quienes así actúan demuestran tan débil convicción democrática como la que tuvieron sus viejos líderes cuando se adhirieron al golpe de Estado de febrero de 1973, por imaginar que se venía un gobierno 'nacional y popular' y que ello era digno de apoyo", indicó el exmandatario.



Como ejemplo, Sanguinetti dijo que el gobierno de Luiz Inácio "Lula" Da Silva "fue de izquierda, pero fue democrático", así como el gobierno chileno, liderado por Sebastián Piñera "podrá ser de derecha, pero es democrático".



"Podrán decir que a el gobierno de Colombia es de derecha y cuestionar el modo que reprimió los disturbios de los últimos meses, pero no podrán negar que es una democracia, que tiene un Poder Judicial independiente y que hoy mismo se encamina a una elección libre. Si el gobierno abusó perderá la elección o la Justicia juzgará a los responsables. Que es lo que no puede pasar en Venezuela o en Nicaragua, ni que hablar en Cuba", sentenció.



Por otra parte, pero manteniendo la línea, el secretario general colorado también dedicó unas líneas al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a su referencia a la Ley de Urgente Consideración (LUC) durante la cumbre.



"Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal", sentenció el mandatario durante su intervención.



Al respecto, Sanguinetti expresó: "Puede ser explicable que después de 62 años de dictadura, el presidente de Cuba piense que las leyes se 'imponen' y que no son el resultado de una deliberación libre en la opinión y democrática en el trámite parlamentario".



"No está en su imaginario intelectual lo que es la vida republicana y le permitió a su vez al Dr. Lacalle Pou, con toda sencillez, decirle que en nuestro país la oposición puede, por lo menos, recoger firmas contra el gobierno como no lo puede hacer nadie en Cuba".



El exsenador indicó que se puede discutir al respecto de si fue oportuno el momento del reclamo de Lacalle Pou, si bien aclaró que su opinión "hizo bien". "Lo que no puede aceptarse es que se sigan defendiendo regímenes oprobiosamente negadores de las libertades simplemente porque se proclaman 'de izquierda' y cuestionan a los EE.UU".



"'Es la economía, estúpido', decía Bil Clinton a quienes no entendían cómo los éxitos internacionales del Presidente Bush no se reflejaban en la opinión pública. Aquí no es la economía, es la democracia... muchachos...", finalizó.