Sanguinetti eligió a Tabaré Viera para Turismo y Lacalle Pou lo ratificó

La decisión se tomó el domingo a la noche, pero le fue comunicada al presidente Luis Lacalle Pou ayer a la mañana. El nuevo ministro de Turismo, elegido por el Julio María Sanguinetti para completar el gabinete de la coalición, es Tabaré Viera. El líder colorado le informó al jefe de Estado que lo comunicaría de forma personal él en una conferencia de prensa durante el mediodía.

Con la renuncia de Cardoso arriba de la mesa, los colorados necesitaban terminar de desenredar la madeja y darle así un nombre al presidente. El sector que lidera el exmandatario, Batllistas, ya había elegido al senador Viera para dejar el Parlamento y pasar al Poder Ejecutivo el viernes por la tarde. Sin embargo, no llegó a anunciarlo porque quería que otro sector -la lista 15- encomendara a Raúl Batlle, suplente de Viera, renunciar para que Batllistas mantuviese al menos una banca en la Cámara Alta.

La 15, el grupo colorado al que también pertenece Martín Pérez Banchero -quien presentó las denuncias contra Cardoso en el semanario Búsqueda-, pidió el fin de semana tiempo para analizar el tema.



En la noche del domingo dirigentes de la 15 se comunicaron con Sanguinetti por teléfono y le informaron que Raúl Batlle asumiría en el Senado si Viera pasaba al gabinete.



El exmandatario se lamentó de la decisión, ya que implicaba que su grupo político quedaba afuera de la cámara -siendo que tuvo más votos que la 15-, pero de todos modos siguió adelante con su “plan A” y ayer a la mañana terminó de resolver que Viera fuera el ministro.

Fue comunicado al presidente Lacalle Pou y fue anunciado ayer por el expresidente colorado apenas pasadas las 13:30 horas en una conferencia en su casa. “Hoy iniciamos otra etapa con la misma esperanza y con el mismo espíritu”, dijo Sanguinetti.



“¿Son más cambios de los deseados? Y bueno, ha habido varios cambios por diversas razones”, afirmó el exmandatario. “Los humanos pasamos, hombres y mujeres, el partido es lo que sigue, en este caso el gobierno es lo que sigue”, añadió.



El líder colorado destacó la figura de Viera y lo describió como “un gran amigo” y una “garantía de capacidad, de honestidad y de experiencia”.

Sanguinetti, por otra parte, se mantuvo firme en defender la figura del exministro Germán Cardoso, quien fue cuestionado por la compra de publicidad por parte de la cartera.

La semana pasada, en la interna colorada, Sanguinetti había manifestado que defendería a Cardoso “hasta el final”. Sin embargo, tras una reunión mano a mano con Lacalle Pou en la mañana del viernes, también en su casa, aceptó que se lo relevara del cargo.



El cambio.

Sanguinetti destacó el rol del nuevo ministro Viera en administración pasadas. “Ha sido un hombre de administración toda la vida. Tiene capacidad transformadora, con un largo periplo en varios organismos y también en el experimento de Rivera. Allí (siendo intendente) transformó lo que era una clásica ciudad del interior en un gran centro de turismo”, afirmó el líder colorado a los medios.



De la manera que se comunicó quién era el nuevo ministro sorprendió a algunos dirigentes blancos, pero en la Torre Ejecutiva entendieron que como el asunto comenzó con “líos de colorados”, lo tenían que “terminar de desenredar los propios colorados”, comentó una fuente oficial a El País.

Hasta terminada la conferencia, Viera no había tenido contacto con el presidente Lacalle Pou. El primero que lo llamó fue el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Pero el nuevo ministro no pudo atender el teléfono porque estaba ofreciendo una entrevista en vivo con Subrayado de Canal 10. El nombre del líder herrerista fue notoriamente visible en su reloj inteligente.

En ese momento el nuevo ministro fue consultado por el periodista de Canal 10 sobre si en la subsecretaría de Turismo continuaría Remo Monzeglio. “Lo va a decidir el presidente de la República. Acá quien dispone las designaciones, de última, es el presidente Sanguinetti… el presidente Lacalle Pou”, se corrigió Viera.



En ese mismo momento su reloj inteligente volvió a mostrar la entrada de una llamada en su teléfono celular. Provenía de la Torre Ejecutiva. Se trataba de Nicolás Martínez, quien es el asesor directo del presidente Lacalle Pou, para convocarlo en la tarde a la Torre Ejecutiva, firmar el cargo y tener el primer contacto formal con el mandatario.

Denuncias contra Cardoso.

Consultado Viera acerca de si va a analizar cómo se hicieron las compras que pusieron en tela de juicio a Cardoso, el futuro ministro dijo: “Voy a estar como debe estar un ministro, a las órdenes de lo que solicite el Parlamento”.



La otra tienda colorada, la lista 15, en tanto, se ve “fortalecida” con los cambios en la interna del gobierno de coalición, ya que pasa a ser la mitad de la bancada en el Senado del principal socio de blancos.



En la Cámara Alta, entonces, estarán los dos senadores de Ciudadanos, Pablo Lanz y Carmen Sanguinetti, y dos de la 15, Raúl Batlle y Germán Coutinho.

El presidente Lacalle Pou aún no se pronunció sobre la salida de Cardoso y el ingreso de Viera. Mañana tiene previstas actividades en Florida por el nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Allí el nuevo ministro de Turismo hará su debut en un acto oficial.

La página web de la Presidencia publicó una foto del encuentro entre Viera y Lacalle Pou. “Este lunes 23, en la Torre Ejecutiva, el presidente de la República designó como nuevo ministro de Turismo a Tabaré Viera y, como subsecretario de la cartera, a Remo Monzeglio”, señala el texto que acompaña la imagen.

Viera asume un gran desafío, que es el de levantar al sector turístico luego de tantos meses de pandemia. “Ha sido una actividad muy golpeada. Todas las tareas van a estar mirando hacia el porvenir, hacia el futuro”, dijo ayer Viera.

El turismo de Rivera en 2019

Sanguinetti destacó que Viera tenía experiencia en Rivera, y que allí había adquirido experiencia en turismo. Según los datos estadísticos del Ministerio de Turismo, en 2019 (último año “normal” en el sector) la región norte fue el destino principal para el 1,5% de los que ingresaron al país. De estos, el 28,5% fue a Rivera (es decir 14.072 personas). En 2019 llegaron 3.220.602 turistas. En cuanto al gasto de los turistas en Uruguay, en 2019 la región norte captó el 0,6% del total, unos US$ 11,23 millones. De ese monto, el 23,2% fue en Rivera, es decir US$ 2,6 millones. Los turistas ingresados a Uruguay gastaron en 2019 US$ 1.754 millones.