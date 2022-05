Sanguinetti dijo que “no está descartado” que Bordaberry retorne al Partido Colorado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y líder colorado Julio María Sanguinetti dijo este viernes que no descarta que el exsenador y exministro Pedro Bordaberry, que anunció su retiro de la actividad política en 2017, retorne al Partido Colorado. Consultado sobre si ve al partido liderado por él, respondió: "Es una posibilidad”.

“Se alejó del Senado, a mi juicio fue una lástima porque era considerado de los dos o tres mejores senadores del país, el gran peso histórico que se le atribuía injustamente por su apellido, por la responsabilidad política de su padre, venía diluyéndose...”, comentó, en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).



“Por equis circunstancias dio un paso al costado, y no está descartado que retorne, yo creo que sería un aporte muy importante al partido sin ninguna duda, y es una de las hipótesis que están allí”, afirmó.

Al respecto de cuándo y cómo debería suceder, Sanguinetti sostuvo: “En esto tampoco hay que apresurarse porque el partido no tiene hoy liderazgos definidos, (y) el partido tiene una vida institucional muy activa”.



“Yo tengo mucho entusiasmo con la vida del partido y además como no soy candidato ni puedo serlo, lo hago con mucha tranquilidad espiritual porque no soy competidor de nadie”, apuntó.

Por otra parte, el líder colorado habló sobre el voto que el sector Ciudadanos otorgó en la Junta Departamental de Montevideo al préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la Intendencia de Montevideo. Ciudadanos acompañó "al ministro (de Ambiente, Adrián) Peña que estaba muy empeñado, valga la redundancia (…) en su plan de basura, cosa que yo entiendo”, dijo.



“Uno siempre confía, espera y anhela que el partido siempre actúe en unidad”, aseguró Sanguinetti, pero añadió: “Los ediles tienen su independencia, tienen sus puntos de vista y acompañaron a Peña".