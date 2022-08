Sanguinetti calificó de "actitud estrictamente fascista" las pintadas a la casa de Robert Silva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y actual secretario general del Partido Colorado Julio María Sanguinetti calificó de "actitud estrictamente fascista" las pintadas que se realizaron el sábado pasado en la fachada de la casa del presidente de la ANEP, el también colorado Robert Silva, en el marco de una transformación educativa que impulsa el Gobierno.

Sanguinetti comenzó su columna en el Correo de los Viernes indicando que el "pintarrajeo agresivo" de la vivienda de Silva "marca un punto de inflexión en los debates que se vienen realizando en torno a la Transformación Educativa". Apuntó que están en discusión "presuntos 'recortes' presupuestales que no existen", y que "se habla de la falta de diálogo, pero cuestionamientos sustantivos a la propuesta oficial no aparecen y muchos menos otras ideas alternativas".

"Más de una vez hemos dicho que estas acciones son típicamente 'fascistas', recogiendo toda clase de vituperios por lo que sería la intolerancia de nuestra expresión", manifestó el expresidente sobre las pintadas, que expresaban "Robo Silva Cntrl C + Cntrl V" y "La educación es del pueblo".

"Hoy sentimos el deber de volver a decirlo: ir al hogar de un jerarca democrático, institucionalmente elegido, para enchastrar su casa es una actitud estrictamente fascista. Es el sistema que usaron los totalitarios de los años 30 en Europa. Apostrofar, insultar, descalificar, y hacerlo además en el fuero íntimo de su hogar para que esté instalada la amenaza, para que le quede claro al funcionario que saben dónde vive y que no respetarán ni su casa ni su familia", remarcó el dirigente colorado.



Sanguinetti también señaló que "no faltan los que hablan de la entendible travesura juvenil, de una simple pintada que no lesiona a ninguna persona". Y ante esas conjeturas, remarcó: "Nos rebelamos ante esos razonamientos y por eso nos parece más que oportuno que el Dr. Robert Silva haya denunciado la situación ante la Fiscalía. Aquí no hay ninguna travesura. Tampoco nada inocente".

Consideró, además, que esta acción "se encuadra en un modo de operar que incluye a las gremiales de profesores, que han reivindicado su derecho a adoctrinar". Apuntó que "la desprestigiada Fenapes, la de los profesores que mienten para cobrar horas que no trabajaron, ahora no tuvo más remedio que condenar el episodio, pero al mismo tiempo reiterar la retahíla de excesos que incitan a estas acciones radicales".



Por otro lado, respecto a las ocupaciones que vienen ocurriendo desde el lunes pasado, que calificó como "peligrosas prácticas" e "ilegales", puntualizó: "Da la impresión que se está buscando la provocación para que un desliz, un pequeño error, un empujón inoportuno, desaten todas las tormentas".