Sanguinetti sobre Bordaberry: "No está haciendo política, pero la va a hacer"

El expresidente Julio María Sanguinetti habló sobre la posibilidad de que el exsenador Pedro Bordaberry regrese al ámbito político. "Él no está haciendo política, pero la va a hacer", dijo el colorado a Telemundo (Canal 12).

En un acto de campaña de Eduardo Elinger el secretario general del Partido Colorado, expresó: "Es un ciudadano colorado y nosotros estamos para alentar que todos los colorados estén en la cancha. ¿Para qué? Para defender la coalición, para reformar la educación, para sacar al país de la situación económica en la que está".

Luego, cuando se le consultó si ya habló del tema con el exsenador, respondió que no.



En el acto también estaba también Bordaberry y aseguró que se presentó para acompañar al candidato "como un ciudadano". En la misma línea, agregó: "Hoy estamos apoyando a Elinger, al Chelo, que es un gran candidato a alcalde en Punta del Este". "Vine a acompañar a los amigos", agregó.



No es la primera vez que Sanguinetti hace mención al regreso del exsenador al ámbito político. El 2 de agosto en una entrevista a El País dijo: "Usted pregunta, ¿sería bueno que Bordaberry viniera? Y todos le vamos a decir que obviamente que sí porque ha sido un espectacular parlamentario del mayor nivel y ojalá retornara. Esto no es ni guiño, ni deja de ser guiño".