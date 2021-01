Salinas dijo que suspendió reunión con el Frente Amplio porque esperaba hisopado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública Daniel Salinas dijo ayer en el Parlamento que si no se reunió con legisladores del Frente Amplio no fue por un tema político, sino porque estaba esperando el resultado de un hisopado para detectar la presencia de coronavirus.

“Yo he recibido a la diputada (Cristina) Lustemberg y a la diputada (Lucía) Etcheverry y a todo aquel que me lo ha pedido ¡Y si no recibí a la comisión del Senado fue porque estaba esperando el resultado de un hisopado! Lo digo para que quede claro”, afirmó, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

El ministro había quedado de recibir a una delegación del FA la semana pasada, pero un día antes del encuentro lo suspendió, según informara El País.

Del encuentro, en el que el ministro informaría sobre el plan de vacunas, iban a participar los senadores Daniel Olesker, Sandra Lazo y la diputada Etcheverry.

Algunos dirigentes del partido manifestaron malestar con la sorpresiva suspensión de la reunión y atribuyeron al presidente Luis Lacalle Pou la decisión.