"Es un sabotaje a la seguridad nacional", dijo Lacalle sobre filtración de información de Inteligencia

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado este viernes en rueda de prensa sobre la filtración de información de Inteligencia que se denunció luego de una sesión secreta en el Parlamento. "Seguramente quien dio a conocer este documento, claramente es un sabotaje a la seguridad nacional, es claramente -como no sé quien es puedo expresarme tranquilamente- es alguien que no le importa el país, que midió un costo político menor o personal menor y perjudica al país", dijo el mandatario.

"Yo no sé (a) quién le cabe en la cabeza, sobre todo si esa persona es un dirigente político o un gobernante", apuntó.



"Históricamente en el Parlamento había sesiones secretas y siempre se respetó. Se ve que hay alguno que no entiende. O mejor dicho, hay gente que prefiere perjudicar a un gobierno y no se da cuenta de que está perjudicando al país", señaló el mandatario.



"Se supone que si alguien se dedica a la política es porque tiene vocación de servicio, y si tiene vocación de servicio es porque quiere al país. Que haga un sabotaje de este tipo, no parece lógico", manifestó el presidente.



Además, indicó: "Yo no sé si se va a poder esclarecer (el caso), la verdad. Quien hace este tipo de cosas por lo general lo hace lo suficientemente bien para que nadie se de cuenta".



Consultado sobre si habló con el director de Inteligencia, Álvaro Garcé, sobre si corresponde investigar dentro de la secretaría, o se da por hecho que lo sucedido se dio en el Parlamento, Lacalle Pou señaló que "se da por un hecho que fue en el Parlamento".