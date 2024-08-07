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El País Información Política

Rivera Elgue renunció a Defensa y hará campaña por Cabildo Abierto; Lacalle resaltó su "lealtad al gobierno"

"Agradezco su trabajo, profesionalismo y lealtad al gobierno y a la patria", destacó el mandatario. En 2019 Elgue fue jefe de campaña de Guido Manini Ríos.

07/08/2024, 16:58
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Consejo de Ministros
Rivera Elgue llegando a Torre Ejecutiva.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

Redacción El País
El presidente Luis Lacalle Pou informó este miércoles que renunció a su cargo el subsecretario de Defensa Nacional, Rivera Elgue (perteneciente a Cabildo Abierto).

"Hace unos minutos Rivera Elgue me comunicó su renuncia al MDN. Seguramente se dedicará a su partido político y a la campaña electoral", informó el mandatario en la red social X.

"Agradezco su trabajo, profesionalismo y lealtad al gobierno y a la patria", destacó el presidente.

Rivera Elgue era uno de los últimos jerarcas que no habían renunciado a su cargo para hacer campaña electoral. Asumió en marzo de 2020 junto al entonces ministro Javier García. En 2019 fue jefe de campaña de Guido Manini Ríos, que en la elección nacional competirá nuevamente por la Presidencia, acompañado de Lorena Quintana en la fórmula.

Conferencia de Cabildo Abierto por continuidad en la coalicion de gobierno
Karina Rando, Guido Manini Rios, Irene Moreira y Rivera Elgue.
Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.

En lugar de Rivera Elgue como subsecretario de Defensa asumirá Marcelo Montaner. Montaner es jefe del Estado Mayor de la Defensa y fue jefe del Estado Mayor del Ejército cuando Manini Ríos era el comandante en jefe del Ejército Nacional.

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