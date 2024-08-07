Rivera Elgue renunció a Defensa y hará campaña por Cabildo Abierto; Lacalle resaltó su "lealtad al gobierno"
"Agradezco su trabajo, profesionalismo y lealtad al gobierno y a la patria", destacó el mandatario. En 2019 Elgue fue jefe de campaña de Guido Manini Ríos.
Redacción El País
El presidente Luis Lacalle Pou informó este miércoles que renunció a su cargo el subsecretario de Defensa Nacional, Rivera Elgue (perteneciente a Cabildo Abierto).
"Hace unos minutos Rivera Elgue me comunicó su renuncia al MDN. Seguramente se dedicará a su partido político y a la campaña electoral", informó el mandatario en la red social X.
"Agradezco su trabajo, profesionalismo y lealtad al gobierno y a la patria", destacó el presidente.
Hace unos minutos @ElgueDoR me comunicó su renuncia al MDN. Seguramente se dedicará a su partido político y a la campaña electoral. Agradezco su trabajo , profesionalismo y lealtad al gobierno y a la Patria.— Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) August 7, 2024
Rivera Elgue era uno de los últimos jerarcas que no habían renunciado a su cargo para hacer campaña electoral. Asumió en marzo de 2020 junto al entonces ministro Javier García. En 2019 fue jefe de campaña de Guido Manini Ríos, que en la elección nacional competirá nuevamente por la Presidencia, acompañado de Lorena Quintana en la fórmula.
En lugar de Rivera Elgue como subsecretario de Defensa asumirá Marcelo Montaner. Montaner es jefe del Estado Mayor de la Defensa y fue jefe del Estado Mayor del Ejército cuando Manini Ríos era el comandante en jefe del Ejército Nacional.
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