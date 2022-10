Al ritmo de samba, el Frente Amplio alentó a Lula en la elección presidencial de Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pantalla gigante muestra el estudio de C5N. “El futuro de Brasil se define voto a voto”, dice el zócalo del canal argentino, que define a esta transmisión como “histórica”.

Desde Río de Janeiro, el periodista Diego Iglesias actualiza minuto a minuto los resultados a boca de urna de la primera vuelta electoral en Brasil, que se celebró ayer. Y desde Montevideo, en La Huella de Seregni, cerca de 300 simpatizantes del Frente Amplio festejan cada vez que el comunicador anuncia que el exmandatario Luiz Inácio Lula Da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), supera a su contrincante, el presidente Jair Bolsonaro, líder del Partido Liberal.

Pasadas las 21 horas se sabrá que el 30 de octubre habrá una segunda vuelta en Brasil. Pero una hora antes, en torno a la pantalla en la segunda planta del local partidario, los asistentes se congregan en torno a la pantalla gigante y ovacionan cada vez que Lula, líder regional de la izquierda, se impone en las urnas. Algunos lo hacen vistiendo remeras del PT, cubiertos con banderas con el rostro del expresidente, y con una tonada brasileña.



En la sala hay mujeres y hombres de todas las edades, algunos niños. La mayoría está de pie y balanceándose ansiosa mientras continúa la transmisión de C5N.



¿Por qué están allí? El FA los convocó a La Huella para seguir los comicios, en el marco de una serie de actividades organizadas por la recién creada Comisión de Cultura del FA. En tanto, Verónica Piñeiro, la vicepresidenta de la coalición de izquierda, viajó a Brasil junto a una representante de las bases para seguir los resultados junto al comando de Lula.



En La Huella, los participantes del evento celebran los comentarios del analista argentino Atilio Boron, que ante una diferencia de votos más estrecha entre Lula y Bolsonaro que la proyectada en las encuestas, habla de un “voto vergonzante” hacia el actual presidente de Brasil, “probablemente vinculado a las capas populares”.



Como los periodistas, algunos participantes comentan entre sí que se ha “naturalizado” que Lula estuviera “proscrito” durante más de 580 días y por lo tanto no pudiera hacer campaña, lo que a su juicio convierte a los resultados en primera vuelta en una “hazaña”. En 2017, el exmandatario fue condenado a 12 años de prisión por corrupción y cumplió 19 meses de la condena, antes de que esta fuera anulada por la Justicia de su país.

Samba

Tanto el patio interno como la vereda de La Huella están rebosantes. Afuera, la cantante brasileña Jana Gularte toma una cerveza Norteña junto a cuatro músicos uruguayos. En minutos se subirán al escenario para hacer bailar al público al ritmo de la samba.



Gularte, oriunda del estado de Santa Catarina, donde Bolsonaro se impuso en la primera vuelta, se mudó a Uruguay en 2019 y no tiene previsto volver a su país. Dice que el asesinato de la activista Marielle Franco -que el exgobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, vinculó en 2021 con la familia Bolsonaro- fue la gota que rebalsó el vaso, la que la impulsó a tomar la decisión.



Ahora, milita por la vuelta de la izquierda al poder desde Uruguay y critica a “la mitad de la población que apoya el atraso, la ignorancia, volver a la dictadura militar”. “Si queremos seguir con una democracia, la opción es Lula. Como ‘petista’ de toda la vida tengo mis críticas hacia el partido, me duele que en 40 años no hayamos podido construir un nuevo liderazgo, pero es un momento de urgencia. No hay otra opción para poder devolverle al país su dignidad, que el pueblo pueda comer y vivir bien. Es una vergüenza mundial”, sostiene.



La artista, que aún no puede votar en Uruguay, dice que se siente afín a la propuesta del FA por su “idea progresista de gobierno”. Cuando termine de tocar, junto a la banda continuarán los festejos en un local de la calle Guayabos, a pocas cuadras de allí.