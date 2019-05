Rindieron homenaje a Che Guevara en Diputados y los colorados se fueron de sala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de que se diera inicio a un acto de homenaje del revolucionario Ernesto "Che" Guevara en la Cámara de Representantes, se vivió un momento de tensión cuando los diputados por el Partido Colorado se retiraron de la sala.



"Hace unos minutos en el comienzo de la Sesión de homenaje al Che Guevara dejamos constancia en nombre del @PartidoColorado que nos retiramos de Sala por no compartir que la Cámara rinda homenaje a esa persona", indicó en Twitter el diputado Walter Verri.

El orador encargado era el diputado Gonzalo Martínez, de la Unidad Popular (UP), quien está supliendo a Eduardo Rubio.



Los diputados se mostraron molestos ya que que seis meses después de la muerte del expresidente Jorge Batlle, el Frente Amplio se negó a realizarle un acto homenaje.



En el momento en que salían del lugar, la diputada Susana Pereyra le gritó a la UP, sin micrófono: “Vean con quiénes están aliados”. La referencia es que la UP ha votado muchas veces en conjunto con colorados y blancos.