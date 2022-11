Richard Read destacó la foto "contra grieta" en la presentación de su libro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La foto no pasó desapercibida y Richard Read no solo la reconoce, sino que la destaca. En la presentación de la segunda edición de su biografía "Richard Read, espalda con espalda", escrita por el periodista Leonardo Haberkorn, estaban en primera fila el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Salud, Daniel Salinas, el presidente del Pit-Cnt Marcelo Abdala y el exministro de Economía Fernando Lorenzo, y Yamandú Orsi entre varias figuras políticas y empresariales.

El timing de este evento no es menor, porque al mismo tiempo que retoma la visibilidad de un libro que recoge su trayectoria por décadas como dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), el pasado domingo Read había adelantado a El País que apuesta a formar un espacio de "izquierda aggiornada" dentro del Frente Amplio. Y no solo eso, ya confirmó que apoya una eventual candidatura presidencial de Yamandú Orsi en las próximas elecciones nacionales.

Consultado este jueves sobre la foto, Read destacó esa reunión que se dio en la Feria Internacional del Libro de Montevideo y, tomando como base la palabra "grieta" (término popularizado hace una década por el periodista argentino Jorge Lanata), destacó que no quiere que la política uruguaya se parezca a la argentina.



En este contexto, llamó la atención de muchos la presencia de Daniel Salinas, quien anunció dejaría su cargo de ministro de Salud en marzo. Consultado por el vínculo con el dirigente de Cabildo Abierto y la invitación para este evento, Read señaló que tuvo un encuentro "mano a mano" tiempo atrás "en plena pandemia".

"Me parece que el rol que cumplió él en la pandemia es destacado junto a otros actores de la política. Hicieron un frente común donde la mayoría de la ciudadanía lo vio algo correcto. Soy parte de esa mayoría que vio correcto el accionar del gobierno durante la pandemia", destacó el sindicalista. Con este antecedente, valoró que "era un gusto invitarlo si allí podía estar".



Y dio un paso más: "Se cuadró que dadas las casualidades estaba un ministro colorado (Tabaré Viera), un ministro de Cabildo (Salinas), el presidente del Partido Nacional (Pablo Iturralde), el secretario de gobierno (Álvaro Delgado), Fernando Pereira (presidente del Frente Amplio), Yamandú Orsi". "Se dio una foto ahí que no es muy común, y estoy agradecido por la presencia de todos", remarcó.

Respecto a si mantiene una amistad con Salinas, aseguró que no, sino que tuvieron un encuentro y "algún Whatsapp, cada tanto, ante un hecho puntual, coyuntural de uno o del otro, pero nada más que eso". El contacto comenzó en 2020, dijo.



Consultado sobre si la invitación fue para Salinas o para Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, retrucó: "No, no, puntualmente a Salinas que es con el que yo he hablado, que me merece muchísimo respeto. Creo que es un ministro que ha cumplido en toda la pandemia un rol muy importante. Esto es puntual, esto es personal". Y sobre si han hablado con Salinas de otros temas más allá de lo estrictamente a nivel sanitario, respondió que no.



Read insistió que este acercamiento, con Salinas, y otros dirigentes forma parte de la política. "No concibo la política sin tender puentes a sectores o personas que piensan con matices o diferente a mí. La política es la conjunción de ideas y luego la síntesis para que de alguna manera el derrame del beneficio sea para la población", subrayó.

"No concibo la política argentina de la grieta", enfatizó el exsindicalista, y remarcó que apuesta a una "contra grieta".



En ese sentido, el balance que hace de la presentación del libro fue positivo, e incluso se mostró "sorprendido" por la afluencia de público. "Estaba lleno y con gente de pie. Me sorprendió la cantidad de gente que fue y me sorprendió la calidez. Había muchísimos empresarios, gerentes de empresas, dirigentes sindicales, gente de barrio, de la política estaban todos. Un abanico realmente que a mí me representa", destacó.