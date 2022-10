Daniel Salinas anuncia retiro del MSP; será en marzo y Cabildo Abierto busca sucesor

El ministro de Salud, Daniel Salinas, dejaría su cargo en marzo, aseguraron a El País fuentes oficiales, luego de que el ministro anunciara este martes en una rueda de prensa que tenía intenciones de “redondear” su actuación en la cartera en los próximos meses.

El cargo, añadieron las fuentes, pertenece a Cabildo Abierto, aunque agregaron que “hay mucho tiempo y tranquilidad” para manejar la situación. Señalaron que Salinas cuenta con el “total apoyo del presidente Luis Lacalle Pou”, con quien ya se reunió personalmente para comunicarle su decisión.



El gobierno entiende que el Ministerio de Salud Pública (MSP) “está funcionando muy bien” y que por esto la salida de Salinas “no comprometerá” la gestión.



Unas pocas horas después de las declaraciones del ministro de Salud, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, respaldó la gestión del jerarca y dijo que “es posible” que la actual directora general de coordinación del MSP, Karina Rando, sea una de las personas propuestas por su partido para sustituir a Salinas.

El País pudo confirmar que los cabildantes también manejan el nombre de Blauco Rodríguez, director de la Región Sur de ASSE, cercano al partido.



En diálogo con la prensa, Manini contó que se reunió este lunes con Salinas en el Palacio Legislativo y que en el encuentro el ministro le planteó su intención de dejar el cargo “por razones estrictamente personales y familiares”. También por “un desgaste grande que ha tenido en estos tres años de intensísima actividad”.



Respecto al próximo ministro, Manini Ríos indicó que “es lógico suponer que va a ser una persona coordinada entre el presidente y Cabildo Abierto”.



“Eso lo hablaremos en su momento con el presidente de la República”, concluyó.



El País consultó a varios jerarcas del MSP, pero estos prefirieron no realizar declaraciones.

“Creo que es momento, de alguna manera, de redondear mi actuación en forma firme y ordenada”, dijo el ministro Salinas ayer. Y añadió al respecto: “No hay que eternizarse en los cargos y uno no está atornillado”.



“Para mí estos tres años han sido nueve años de mi vida”, valoró, aludiendo a su gestión durante la pandemia de covid-19. “Ha implicado un gran sacrificio por parte de mi familia”, contó en la rueda de prensa.



Situaciones familiares incidieron “mucho” en su decisión, coincidieron fuentes oficiales.

Salinas planteó la idea de ir cerrando proyectos en el ministerio: “Tengo varios caminos que tengo que ir cerrando, capítulos de servicios a la comunidad que están en curso, a lo largo de octubre, noviembre, diciembre, enero... no hay que eternizarse en los cargos”, insistió.



Respecto a su pasaje por la política uruguaya hasta el momento, destacó que lo ha vivido con “una responsabilidad enorme, un compromiso con el pueblo, con la nación y con la coalición, pero sobre todo con la gente... Lo he tomado con un grado de responsabilidad extrema”.



El 28 de setiembre Salinas perdió la elección para el puesto de director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante el brasileño Jarbas Barbosa.



El secretario de Estado obtuvo cuatro votos en la primera rueda y en la segunda quedó con cero apoyos. Finalmente, el candidato brasileño se impuso al panameño Camilo Alleyne, que sucederá a la actual jerarca del organismo de salud, Carissa Etienne.



Salinas podría apuntar a otros cargos dentro de la OPS. Según supo El País, esta posibilidad comenzará a negociarse en los próximos meses. Las nuevas autoridades de la OPS asumirán en marzo de 2023.



La salida de Salinas se daría en un momento de buena aprobación de su gestión en el ministerio.



En la última encuesta de Opción Consultores, su cartera ocupó el primer puesto en aprobación en la población.

Los dos nombres que maneja Cabildo Abierto para el MSP



En la actualidad Karina Rando se desempeña como directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública. Es doctora con especialidad en anestesiología y magíster en salud pública por la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Fue jefa de Anestesia en el Hospital Militar y en el Instituto de Traumatología.



Es integrante de Cabildo Abierto y una de las designaciones que realizó el gobierno después de que la coalición ganó las elecciones en 2019.



Por su parte, Blauco Rodríguez es el director de la región sur de ASSE, doctor especialista en medicina de emergencia, expresidente del Colegio Médico del Uruguay (2018-2021) y magíster en dirección de empresas de salud por la Universidad de Montevideo. Blauco es cercano a Cabildo, pero no integra la orgánica del partido. Hasta ayer de tarde, no se había comunicado con el líder del partido, Guido Manini Ríos. En 2019, cuando el gobierno debía definir el gabinete, se manejó su nombre para estar al frente del ministerio, pero se optó por Salinas.