Salinas admitió voluntad de renunciar al MSP; lo analizará con el presidente Lacalle Pou

"Creo que es momento, de alguna manera, de redondear mi actuación en forma firme y ordenada", señaló este martes el ministro de Salud, Daniel Salinas. Adelantó que esto lo conversará con el presidente Luis Lacalle Pou, pero prefirió no brindar detalles de su próximo paso y destacó que "no hay que eternizarse en los cargos".

"Tengo un horizonte también para ir redondeando mi actividad. Es un tema que lo hablaré con el presidente de la República oportunamente. Primero le voy a informar al presidente, lo conversamos", destacó el secretario de Estado esta mañana, en rueda de prensa consignada por Medios Públicos.



Consultado sobre si se trata de una renuncia anticipada, retrucó: "Es un tema que voy a hablar con el presidente, después lo podré comentar".



"Tengo varios caminos que tengo que ir cerrando, capítulos de servicios a la comunidad que están en curso, a lo largo de octubre, noviembre, diciembre, enero, pero sí valorando que no hay que eternizarse en los cargos, y uno no está atornillado a los cargos", remarcó.



Respecto a su pasaje por la política uruguaya hasta el momento, destacó que lo ha vivido con "una responsabilidad enorme, un compromiso con el pueblo, con la nación y con la coalición, pero es sobre todo con la gente y lo he tomado con un grado de responsabilidad extrema".



"Para mí estos tres años han sido nueve años de mi vida", valoró aludiendo a su gestión durante toda la pandemia de covid-19. "Ha implicado un gran sacrificio por parte de mi familia", dijo, por lo que consideró que "es momento, de alguna manera, de redondear mi actuación en forma firme y ordenada".

Salinas perdió la semana la elección del director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El País informó que luego de este resultado, desde su partido, Cabildo Abierto, comenzaron a impulsar su candidatura de cara a las elecciones nacionales de 2024.



Salinas podría apuntar a otros cargos dentro de la OPS. Según supo El País, esta posibilidad comenzará a negociarse y podría llevar meses. Las nuevas autoridades de la OPS asumirán en marzo de 2023.



El ministro de Salud deberá tomar una decisión, ya que desde Cabildo Abierto se comenzó a analizar el resultado de otra manera y a valorar que el jerarca quedaría libre para cerrar la fórmula, de cara a 2024, como el candidato a vicepresidente de Guido Manini Ríos.