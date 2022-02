Las respuestas del BID a la oposición por el préstamo de US$ 70 millones a Carolina Cosse 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Nacional buscará hoy resolver una postura de cara a la recta final de la negociación por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 70 millones que la intendenta Carolina Cosse pidió ante el organismo. Los blancos analizarán la información que ayer le aportaron representantes de la institución financiera y debatirán la última propuesta formulada por la Intendencia de Montevideo (IMM), que implicó sumar US$ 12 millones como una contrapartida al proyecto inicial.

La departamental nacionalista se reunirá durante la mañana, al tiempo que está previsto que en la tarde haya un nuevo encuentro de ediles blancos, colorados y el legislador departamental del Partido de la Gente, con el objetivo de definir una estrategia común para negociar con el Frente Amplio.



El Partido Colorado ya planteó la extensión por 90 días del plazo de negociación que vence el 17 de febrero, algo que los dirigentes blancos de la capital en primera instancia ven con buenos ojos.



La posibilidad de la prórroga fue uno de los temas que ayer los ediles de la oposición consultaron durante una reunión por Zoom con la representación del BID ante Uruguay. Participantes del encuentro dijeron a El País que la delegación del organismo señaló que la extensión del plazo no representaría un inconveniente.



En tanto, desde el BID señalaron que reformular la estructura del proyecto impulsado por la IMM puede llevar al menos seis meses. Este plazo fue uno de los argumentos del oficialismo para pedir la aprobación del texto como fue presentado, bajo el entendido que las modificaciones retrasarían el inicio de las obras.

De todos modos, la coalición, que tiene la llave porque Cosse necesita de sus votos en la Junta Departamental para lograr la mayoría de 21 adhesiones, reclama cambios y no está dispuesta a aprobarlo tal como fue enviado al legislativo departamental.



Fuentes del Partido Nacional dijeron a El País que el plazo estimado de seis meses tampoco modifica los cálculos que tenían en su bancada. Los blancos advierten que el centro de la negociación sería por el proyecto ejecutivo que defina los trabajos a realizar en los barrios bajo el entendido que el Plan Director de Saneamiento de Montevideo ya aborda estudios técnicos necesarios.



Los nacionalistas en principio habían señalado que una eventual reformulación podía llevar entre dos y cuatro meses, algo que era rechazado por la administración de Cosse.



Pero la última propuesta que presentó la IMM la semana pasada también puede dar lugar a una extensión en los tiempos para agregar esas obras por US$ 12 millones. En ese caso sí puede llevar entre dos y seis meses, dijeron ediles de la oposición que estuvieron en la reunión con el BID.

Los técnicos del banco, asimismo, expresaron que existen dificultades para avalar un desglose del préstamo que permita votar por un lado las obras de saneamiento y por otro las de limpieza. Eso habilitaría el inicio de las obras de la red cloacal antes, mientras se negocia el resto del dinero, pero desde el organismo multilateral plantearon reparos técnicos a esa posibilidad.



El coordinador de la bancada de ediles del Partido Nacional, Rafael Seijas, dijo a El País que los blancos van “a estudiar la postura a adoptar”. “Ahora con todos los elementos sobre la mesa vamos a tomar una posición”, señaló.



Cosse anunció el jueves en una conferencia de prensa que la IMM estaba dispuesta a sumar US$ 12 millones a modo de contrapartida para el préstamo del BID. Los US$ 12 millones que se comunicaron se sumarían a la contrapartida de US$ 12,5 millones a la que ya se había comprometido el gobierno departamental.



Además de pedir la prórroga, como parte de las negociaciones los colorados plantearon que Cosse integre una mesa de diálogo. El Partido Colorado también busca que esa instancia sea integrada por ediles de todos los partidos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Ambiente.