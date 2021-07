FA rechazó resolución sobre Cuba en el Senado; Diputados analiza el tema esta tarde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la tarde de este martes, senadores del Frente Amplio votaron en contra de habilitar la declaración de gravedad y urgencia para la resolución presentada en la Cámara de Senadores por integrantes de la coalición. En ella se plantea "exhortar al gobierno de Cuba al respeto de los derechos civiles de sus ciudadanos y garantizar su libertad de expresión".



Propuesta de resolución de senadores del oficialismo sobre las manifestaciones que se vienen sucediendo en Cuba.

“Nosotros votamos en contra de la gravedad y urgencia porque nos parece que es una moción que no ubica un contexto”, dijo el senador frenteamplista, Óscar Andrade, durante la sesión. “La moción refiere a la gravedad de la crisis por COVID. Cuba tiene 1.500 muertos por COVID, teniendo 11 millones de habitantes”, recalcó.



Para el senador del Partido Comunista esa situación es “grave”, pero también habría que comparar con los países que están juzgando a Cuba, como Estados Unidos, sostuvo.

“Esta urgencia por las necesidades del pueblo cubano no la hemos visto con la misma fuerza para condenar la práctica de asedio permanente que ha sufrido la revolución cubana. Una revolución pobre, sí. Pero solidaria”, aseveró Andrade.



“Yo no me olvido que 100.000 uruguayos pueden ver gracias a los médicos cubanos, y 4.000.000 de personas en el mundo pueden ver”, dijo. “¿Urgencia? No. Me parece que lo hay que hacer es trabajar en la comisión y contrastar información, contrastar datos”, remató.

A su vez, el senador nacionalista Gustavo Penadés se manifestó respecto a la votación en contra de los frenteamplistas y sostuvo: “Esperemos que se logre recapacitar y empezar a condenar lo que ya es inocultable, que es la difícil situación que se está viviendo en Cuba desde hace muchos años”.



“Esperamos que revean esa posición, para que sí acompañen la moción en su debido momento. Lo dudo, porque es inconcebible que el Frente Amplio todavía siga atado al pasado que representa la revolución cubana y los daños que le ha ocasionado a su población en Cuba”, agregó.

La declaración sobre Cuba también hace énfasis, entre varios puntos, en “repudiar las expresiones que emanan de sus máximas autoridades gubernamentales que convocan a la violencia” y también “condenar el uso de la fuerza y arrestos indiscriminados contra un pueblo que se manifiesta y expresa en paz y conforme a sus derechos”.

Diputados analizan el tema en la tarde

En la tarde, la Cámara de Diputados analizará este mismo tema. La propuesta de resolución que presentará el oficialismo dice, entre otras cosas que se expresa "su absoluta condena a la escalada represiva y de incitación a la violencia, por parte del régimen dictatorial encabezado en la actualidad por Miguel Díaz-Canel, frente a las más recientes manifestaciones pacíficas del pueblo cubano, en reclamo de Libertad, apertura democrática, alimentos, medicamentos, vacunas y otros productos básicos, que ha provocado fallecimientos, centenares de heridos, encarcelados y desaparecidos, en diversos puntos del territorio de Cuba".

Otro de los puntos de la declaración indica: "Su plena reivindicación de los principios de no intervención y libre determinación de los pueblos, y su rechazo todo tipo de embargo económico, comercial y financiero, en consonancia con lo expresado por nuestro país en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, celebrada el pasado 23 de junio de 2021".