Rendición de cuentas fue aprobada este viernes en Cámara de Diputados

Sobre las 11:24 de este viernes, la Cámara de Representantes aprobó la Rendición de Cuentas que comenzó a tratarse este lunes en esa misma cámara con un debate sobre los desembolsos realizados para enfrentar la pandemia.

La Rendición de Cuentas ingresará este miércoles al Senado, siendo la primera sesión del mes. Luego será remitida a la Comisión de Presupuesto que será presidida por el senador Gustavo Penadés.



Una vez ingresada a la comisión es que se definirá el cronograma de delegaciones que comenzarán a ir.



Durante los días de votación surgieron varios imprevistos. El ùltimo pudo verse en la tarde de este jueves, luego de que varios legisladores terminaran envueltos en un altercado con gritos y empujones en las escalinatas. El incidente comenzó entre el nacionalista Alfonso Lereté y el frenteamplista Daniel Caggiani.



Los hechos se dieron tras un fuerte debate, que comenzó cuando Lereté se refirió al tema del realojo de asentamientos, al contralor que realizan las intendencias y el funcionamiento del Instituto de Colonización. El legislador remarcó que hubo “omisión de varias intendencias” en los controles y que ante eso, la coalición de gobierno decidió “actuar de manera concreta y contundente” para frenar los nuevos asentamientos.



Una vez terminado el intermedio, la diputada frenteamplista Susana Pereyra, apuntó: “Si yo fuera tan irresponsable como el diputado preopinante podría decir varias cosas. Hace más de 10 años vivo en Parque del Plata y los vecinos dicen que hubo una inmobiliaria de la familia Lereté que vendía terrenos de dudosa procedencia y eso se cambió por una casa en Punta del Este”.



“Tiene que traer la documentación y llevar la denuncia ante la Justicia. Le pedimos que se haga cargo de lo que dijo”, agregó la legisladora y Lereté respondió que su padre fue "director del área balnearia" y "allá nació esa leyenda", pero nunca hubo una denuncia. "Vaya y denuncia a mi padre, va a ser muy interesante lo que denuncie", sostuvo.



Pero el miércoles también pudo observarse un enfrentamiento entre legisladores de la cámara baja. Ese día, durante la votación de la Rendición de Cuentas, el Frente Amplio cuestionó al ministro de Turismo, Germán Cardoso y tras una serie de diferencias, el presidente de la cámara, Alfredo Fratti, suspendió la sesión.

El diputado frenteamplista Eduardo Antonini cuestionó directamente al jerarca. “Cuando presentamos sobre algunas licitaciones del Ministerio de Turismo, que hay movimientos extraños, no se nos responde. No se responden los pedidos de informes”, afirmó en ese momento.



“No tiene timón, no tiene rumbo el Ministerio de Turismo. No hay respuesta, no hay propuestas, tenemos un ministro de turismo que es conocido, pero que es conocido siempre por hechos de apariencia irregular o con algún policía procesado. Siempre está al límite con eso, nunca por una gestión ¡Y eso le hace mal al turismo!”, aseguró.

La votación comenzó el lunes, y esa primera jornada finalizó cerca de las cuatro de la mañana. Según informó el legislador nacionalista Juan Martín Rodríguez en su cuenta de Twitter, el proyecto fue votado en general con los votos de los diputados de la coalición de gobierno (55 en 97). A su vez indicó que sobre las 13:00 del martes se comenzó a votar en la Cámara de Diputados el articulado que compone el proyecto.