Cinco artículos de la Rendición de Cuentas que se votan y pueden impactarte

Este martes la Cámara de Diputados vota artículo por artículo los ítems incluidos en la Rendición de Cuentas. Varios de ellos impactan directamente en los uruguayos. ¿Cuáles son?

Registro nacional "No llame"

Para evitar molestias

Una de las disposiciones de la Rendición de Cuentas es la creación del registro nacional “No llame” en el ámbito de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Se trata de un banco de datos para los titulares de números telefónicos -ya sean móviles o fijos- que no quieran ser molestados por empresas que ofrecen servicios, publicidad o ventas. El objetivo es "proteger a los titulares o usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados a través de los mismos", sostiene el artículo. Podrá inscribirse en el registro toda persona física o jurídica, consumidor o usuario de un servicio de telecomunicaciones que exprese su interés en no ser contactado. La baja esa lista sólo puede ser solicitada por el titular o usuario en cualquier momento y tendrá efectos inmediatos, se agrega. Por este motivo quien publicite, oferte, venda o regale bienes o servicios usando como medio de contacto los servicios de telecomunicaciones deberá consultar el registro para no comunicarse. "Quedan exceptuadas las llamadas de quienes tienen una relación contractual vigente, siempre que se refieran al objeto estricto del vínculo y sean realizadas en forma y horario razonables y de acuerdo a la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo; así como las llamadas de quienes hayan sido expresamente permitidos por usuarios o consumidores del servicio de telecomunicaciones en cualquiera de sus modalidades, inscriptos en el Registro Nacional "No Llame"", sostiene el artículo. De no cumplirse el pedido de no ser contactado, la persona podría realizar una denuncia por incumplimieto de la ley ante la Ursec, que podrá aplicar sanciones a las empresas.