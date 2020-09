Raffo cerró su campaña: "Podemos ganar Montevideo, pero hace falta un esfuerzo más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Laura Raffo, la candidata de la coalición para la Intendencia de Montevideo, cerró en la noche de este jueves su campaña de cara a las elecciones del próximo domingo con un acto en la Plaza Varela.

"¡Gracias por estar convencidos de que sí se puede!", comenzó diciendo la candidata de la coalición.

"No saben lo que es sentir que tenés la espalda ancha con las personas que más conocen Montevideo, con los dirigentes de todos los barrios que estuvieron trabajando todos estos años y que se desvelan por darles soluciones a los montevideanos y montevideanas", añadió.



La economista sostuvo: "Estoy absolutamente convencida que es el mejor plan. Me gustaría que ustedes también estén convencidos de que este domingo podemos ganar".



Por otra parte, Raffo llamó a "charlar" con los "desencantados porque en Montevideo no se hicieron las transformaciones que se podrían haber hecho, porque hace 30 años que gobierna el Frente Amplio".



Apuntó que el Frente Amplio "no solucionó los problemas de fondo", como entiende es la basura, las veredas, el transporte y la iluminación.

“Podemos ganar Montevideo, pero hace falta un esfuerzo más, quedan dos días, tres días, tres días en política es muchísimo tiempo”, aseguró la economista esta noche frente a sus militantes.

“¿Qué tenemos que hacer? Convencer”, respondió.



Antes, Raffo había emitido un mensaje en sus redes sociales en el que sostuvo: "Les pido una oportunidad, no les voy a fallar".

Los principales contrincantes de Raffo en la carrera por el sillón de intendente son los frenteamplistas Daniel Martínez, Álvaro Villar y Carolina Cosse, quien, de acuerdo a las últimas encuestas, es quien se perfila como la próxima jefa comunal de la capital.

Martínez, Villar y Cosse realizaron su acto de cierre de campaña de manera conjunta el domingo pasado. El acto, que se realizó en Parque Batlle y en el que también participó el presidente del partido Javier Miranda, tuvo mensajes por parte de los candidatos en los que coincidieron en las críticas al gobierno actual y en la idea de "redoblar".