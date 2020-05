Proponen un fin de semana largo al mes para impulsar la actividad turística

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, dijo que probablemente al turismo nacional le llevará “dos años” recuperarse de la pandemia del coronavirus. Por este motivo, con las fronteras cerradas y los vuelos suspendidos, la apuesta de su cartera será la de fomentar el turismo interno.

Entre los planes que maneja, está el trasladar los feriados “inamovibles” hacia los viernes o los lunes, para que “haya por lo menos un fin de semana largo al mes”. La excepción sería por un año, precisó el secretario de Estado.

“No estaba en los planes de nadie el coronavirus. No estaba previsto que pudiera existir algo que incidiera con un impacto tan negativo en la economía en su conjunto. Hoy no hay actividad turística, ni externa ni interna”, agregó Cardoso al ser entrevistado anoche en programa “Quién es Quién”, de Diamante FM.

A su vez, el secretario de Estado reveló que entre los planes que tiene el Ministerio de Turismo para el período se encuentra la creación de un parque temático, a instalar en el área metropolitana, “no más allá de Gregorio Aznárez”.



“Un parque de diversiones. Ojalá fuera Disney, pero tenemos que entender la realidad que nos toca vivir y el tamaño de nuestra economía. Con un criterio más realista, iría a la región y miraría el modelo tipo Beto Carrero, que está en el Estado de Santa Catarina, en Brasil. A Uruguay le falta un parque de diversiones importante. El Parque Rodó es más chico que el Parque Rodó al que iba yo cuando tenía cuatro años. El gusano loco es el mismo y el tren fantasma es más chico”, sostuvo.

Cardoso aclaró que los hoteles pueden permanecer abiertos cumpliendo determinados protocolos, pero admitió que al comerciante le es imposible sostener los costos al no existir actividad turística.



“Estamos apuntando a una muy fuerte reactivación del turismo interno, que no era la prioridad y hoy pasó a serlo, porque es la única realidad en la cual podemos planificar dependiendo de nosotros mismos. Tenemos 250.000 uruguayos que viajan por año al exterior y que no lo van a poder hacer. Entonces, tenemos que ofrecerle destinos dentro del territorio nacional. Estamos trabajando para trasladar al sector interno los incentivos económicos (deducciones tributarias) que le dábamos al turista extranjero”, explicó.