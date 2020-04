Cardoso adelantó cómo se planea la reapertura de hoteles y restaurantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, dijo en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva que convocaron para mañana al grupo de trabajo de reactivación de la actividad turística, del que participa su cartera y la Cámara Uruguaya de Turismo con sus principales gremiales, para "seguir avanzando en la elaboración de un protocolo de reapertura" de hoteles y para el sector gastronómico donde se indique las "disposiciones higiénicas".

En esta instancia que participará un medico especializado en medicina y relaciones laborales del Ministerio del Salud Pública para discutir los detalles de ese protocolo para que esté pronto en un período de tiempo "lo más corto posible".

Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo, agregó en la conferencia que buscan que los protocolos que se generen para hoteles y restaurantes sean "unificados" para que "no haya saltos de calidad entre un lugar y otro".

Adelantó que buscarán que los protocolos tengan una "cierta concordancia, que se respeten determinados mínimos de tratamiento de higiene, de separación de mesas en restaurantes, de ocupaciones máximas en los hoteles que no superen determinados porcentajes de ocupación".

Cardoso subrayó que "la determinación está tomada que el turismo interno va a ser la primera etapa" de reactivación. Indicó además que el gobierno ha definido "tres etapas de acción" al respecto. "La inmediata y la primera es el turismo interno", la segunda "será el turismo de inversiones, fundamentalmente inversiones extranjeras", y en la última se pretende que la "región esté estabilizada, que nos permita proyectar la temporada alta de verano". En tanto, dijo que no están en condiciones de decir en qué fecha comenzará el turismo interno, pero como aseguró antes Monzeglio están "ansiosos de que sea cuanto antes".

Por su parte, Monzeglio, adelantó que también están trabajando en "todo lo que sea el día después de que se termine esta situación de emergencia". En tanto, dijo que un grupo interministerial está abocado a la "reactivación de la conectividad aérea sobre todo con el país el día después". Para ello, están haciendo "muchos esfuerzos para que en la forma más inmediata posible la mayor parte de las líneas aéreas que ya tenían conectividad y ojalá que alguna que todavía no la tenía, empiecen a volar enseguida que esto sea posible".

Cardoso fue consultado sobre si ante el impacto de la pandemia en Uruguay han cerrado agencias de viaje y respondió: "No, no tenemos información que eso haya ocurrido, y ante el Ministerio de Turismo no ha habido ninguna notificación al respecto".

Por otro lado, Cardoso adelantó que este martes se ha "dado cumplimiento a la segunda etapa de proceso de adjudicación y construcción del hotel casino Cipriani en Punta del Este".

Este segundo paso fue "el análisis y el sostenimiento de la oferta económica" de dicha inversión. Ahora, la comisión integrada por su cartera, OPP, MEF, Presidencia, Intendencia de Maldonado, "creada a estos fines", volverá a hacer una "elaboración y un informe a lo que tiene que ver a la propuesta integral del proyecto, (la) propuesta económica, desarrollo de la misma y el pago que se le debe hacer al Estado durante 20 años a través del canon, para luego de estar analizadas todas estas características, en un plazo medianamente prudente, traerlo luego de la etapa que incluya la intervención del Tribunal de Cuentas a consideración del presidente de la República para la firma del contrato final".