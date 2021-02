Proponen un día libre como estímulo para vacunarse contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al igual que ocurre con las mujeres que se practican exámenes ginecológicos o aquellas personas que donan sangre, quienes se vacunen contra el COVID-19 también podrían tener un día libre pago.

La iniciativa del diputado colorado Felipe Schipani (Ciudadanos), busca “estimular” la vacunación contra el coronavirus, de modo que trabajadores públicos y privados que se inmunicen, no tengan que faltar o llegar tarde a su empleo.



El legislador presentará un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que establecerá que todo trabajador de la actividad pública + o privada que se vacune contra el virus, “tendrá derecho a no concurrir a su trabajo ese día y el mismo será abonado como trabajado”.

Sin embargo, añade que en todos aquellos casos en los que las personas reciban una vacuna de dos dosis (Pfizer, Sinovac o AstraZeneca), podrán gozar del beneficio solo el día en que se den la segunda.



Su propuesta también declara de interés público la vacunación contra el COVID-19 y advierte que para gozar del día libre, la persona deberá acreditar la inmunización a través de un documento expedido por el vacunador.

Uno de los principales objetivos que persigue la propuesta del colorado es que no se saturen los vacunatorios cuando abran sus puertas al público entre las 8:00 y 22:00 horas. Para Schipani esta iniciativa es la que servirá para “ordenar los vacunatorios”, de modo que cuando la persona se registre en la página web que habilitará el Ministerio de Salud Pública (MSP), no tenga necesariamente que elegir vacunarse antes o después de su horario laboral.

El colorado dijo a El País que “no estaría de más establecer estímulos para que la gente se vacune” y que esta herramienta “puede servir para que los trabajadores puedan inmunizarse sin tener que estar pendientes del reloj”. Incluso también señaló que su propuesta puede ser muy efectiva para que todas las empresas tengan a sus trabajadores inmunizados contra el COVID-19.



Para el legislador, vacunarse “es una responsabilidad que tenemos como integrantes de una sociedad” y es, además, “la única forma de alcanzar la ‘inmunidad de rebaño’ que impedirá la circulación comunitaria y significará la derrota del virus”.

Otros casos similares.

Para Schipani, experiencias similares como el día libre por año que tienen los donantes de sangre o las mujeres que se practican Papanicolau o radiografías mamarias “dejan a la vista que (la herramienta) ha servido”.



Es el caso, también, de la ley 16.168 de “Licencia por donación de sangre”, la que establece que “todo trabajador que realice una donación de sangre a bancos de sangre oficiales o que se encuentren bajo reglamentación del Servicio Nacional de Sangre, tendrá derecho a no concurrir a su trabajo ese día y el mismo será abonado como trabajado”.

La predisposición de la población a recibir la vacuna es por estas horas uno de los temas de mayor preocupación del gobierno que ya resolvió que la inmunización no será obligatoria.



De hecho, a fines de enero, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, señaló que vacunarse “es una obligación ética”.



De acuerdo a una reciente encuesta realizada por el diario El País y la consultora Metrocall Contact Center, el 69,1% de la población de Uruguay mayor de 18 años manifiesta que estaría dispuesta a vacunarse. En tanto, el 20,4% responde que no lo estaría y el 10,4% no sabe o, simplemente, no contesta.



Por otro lado, un sondeo realizado por la Federación Médica del Interior en enero consultó sobre la predisposición de los médicos a recibir la vacuna contra el coronavirus. A nivel nacional, decía, el 85% está dispuesto a recibir las dosis contra el virus, mientras que un 15% no lo está.