El préstamo de US$ 70 millones a la Intendencia de Montevideo escala a dirigentes de la coalición

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) remitió ayer a la Junta Departamental la solicitud para que habilite un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 70 millones. El financiamiento, que precisa de votos de la oposición, suscitó un conjunto de contactos políticos entre referentes de la coalición en Montevideo, que empiezan a seguir el tema cada vez más de cerca.

A nivel del Partido Nacional, los senadores Gustavo Penadés (Lista 71) y Jorge Gandini (Por la Patria) tienen previsto reunirse con los ediles de sus sectores en los próximos días para analizar los detalles de un asunto clave para la intendenta Carolina Cosse. El financiamiento es la llave de un plan de limpieza que la intendenta Carolina Cosse promueve por US$ 47,4 millones.



Entre los colorados, los ediles de la colectividad se reunieron ayer con el ministro de Ambiente y líder de Ciudadanos, Adrián Peña.



Al finalizar el encuentro Peña adelantó en rueda de prensa que para su cartera la propuesta de Cosse tiene “el visto positivo”. “Desde el Ministerio de Ambiente lo vemos bien porque va en línea con lo que propone nuestro plan nacional de gestión de residuos”, dijo. Y puntualizó que “hay otros componentes que evaluarán los ediles”. “Esto no es un nuevo crédito. Es que una parte se destina a residuos”, agregó.



Los ediles colorados también tienen previsto consultar al secretario general del partido y dos veces presidente Julio María Sanguinetti.

En tanto, el secretario general del Partido Colorado en Montevideo, Felipe Schipani ya habló con la presidenta de la departamental del Partido Nacional, Laura Raffo, aunque en los próximos días prevén volver a conversar, dijeron a El País fuentes nacionalistas y coloradas.



Los colorados en Montevideo, además, presentarán en los próximos días un “gabinete paralelo” con referentes en diferentes áreas para realizar el contralor de la gestión municipal. Más allá de la coyuntura de este préstamo, la idea es contar con una herramienta partidaria para hacer un seguimiento a la gestión de Cosse a lo largo del período.



La iniciativa de Cosse requiere de 21 votos en la Junta. De los 31 ediles, 18 son del Frente Amplio, ocho del Partido Nacional, cuatro del Partido Colorado y uno del Partido de la Gente.



Los blancos buscarán en los próximos días aumentar los contactos con los colorados en busca de acordar una posición conjunta para negociar con la IMM. Los colorados, en tanto, advierten que el escenario de ser oposición da más margen de maniobra.

El mayor reclamo de los nacionalistas, y un punto que pese a las declaraciones de Peña también es considerado entre los colorados, es que la IMM utilice este endeudamiento para una inversión en el área de limpieza.



Consultado por El País, Penadés cuestionó la propuesta de un nuevo endeudamiento y dijo que “el diálogo es una avenida de dos vías”, en relación a los reclamos de los blancos por el vínculo con la intendenta. “Tiene que haber un fuerte compromiso del gobierno departamental para cambiar la matriz que desde hace años está invariable, donde los impuestos de los contribuyentes se destinan en gran medida a salarios y no a inversión en obras”, dijo el senador.



Gandini, en tanto, tendrá en los próximos días un encuentro con el edil de Por la Patria, Javier Barrios Bove, para conocer el alcance de la propuesta. Barrios Bove fue el vocero de los blancos luego de la reunión que la bancada de ediles nacionalista mantuvo con Cosse.



El proyecto de la IMM implica destinar US$ 47,4 millones para limpieza y US$ 22,6 millones para saneamiento. En la reunión del lunes, los blancos pidieron que US$ 12 millones sean para saneamiento en los barrios Sarandí, Bella Italia y Boiso Lanza. En ese mismo encuentro la IMM defendió su plan y ofreció como posibilidad buscar recursos para las obras de saneamiento por otros vías. Además de la intención de insistir con su proyecto, cualquier cambio a la propuesta puede implicar una renegociación con el BID que postergue la aplicación del plan.