Blancos y colorados analizan al detalle el préstamo de US$ 70 millones del BID a Cosse

La negociación de un préstamo de US$ 70 millones para la Intendencia de Montevideo (IMM) empezó a ganar espacio en la agenda de blancos y colorados en la capital, sobre todo porque la intendenta Carolina Cosse necesita de los votos de la oposición para habilitar el uso de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El gobierno departamental requiere de 21 votos para aprobar los destinos de este préstamo y para eso necesita conseguir el apoyo de opositores en la Junta Departamental, que además de 18 ediles frenteamplistas está integrada por ocho blancos, cuatro colorados y uno del Partido de la Gente.



De momento, si bien en el oficialismo se inclinan por buscar apoyo en colorados, en las últimas horas hubo contactos entre representantes de la coalición para empezar a dialogar sobre una estrategia conjunta. Esto ocurre luego de que ayer la intendenta recibiera a la bancada de ediles nacionalistas por primera vez en el período de forma presencial.



Entre los cálculos políticos no escapa que Cosse deberá llegar a un acuerdo para destrabar el financiamiento para su principal proyecto de limpieza presentado hasta el momento.



Los blancos informaron ayer a los colorados sobre la reunión con Cosse y habrá nuevos encuentros una vez que el proyecto final de la IMM esté presentado para analizarlo a fondo. El edil Diego Rodríguez afirmó a El País que “lo ideal sería votar todos lo mismo como coalición unida”. “Me parece que hay que mirar con luces largas y tomar una postura única”, remató.

Del préstamo de US$ 70 millones, la IMM proyecta utilizar US$ 47,4 millones para limpieza y US$ 22,6 millones para saneamiento. En concreto, la bancada nacionalista solicitó a Cosse unos US$ 12 millones para redistribuir hacia obras de saneamiento, detalló en rueda de prensa el edil Javier Barrios.



Si bien destacaron la reunión con la intendenta como un canal de diálogo, entre los blancos también cuestionaron “que se use la intendencia como plataforma política” a partir del endeudamiento. “Cosse está tejiendo toda una campaña para adelante. Este préstamo BID, si bien es necesaria la limpieza y el saneamiento, está también atado a empezar a mostrar obras para adelante porque vemos un Montevideo estancado en materia de obras para la gente. Por más que lo niegue, está claro que cada paso lo hace mirando a la próxima elección”, dijo Rodríguez.

El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Guillermo Moncecchi, defendió el planteo inicial del uso de los fondos, aunque manifestó disposición a encontrar otros mecanismos para la solicitud de los nacionalistas. “Queda abierta una línea de diálogo. También hemos hablado de presentar los detalles más finos del programa hacia toda la bancada de ediles”, dijo el jerarca en rueda de prensa.



Mientras los nacionalistas presentaron ayer su contrapropuesta, los colorados todavía tienen el tema a estudio. Ese análisis incluirá consultas al secretario general del partido, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti, al referente de Ciudadanos y ministro de Ambiente, Adrián Peña, y al secretario general de la colectividad en Montevideo, Felipe Schipani, dijo a El País el edil colorado Matías Barreto (Batllistas). “Como bancada estamos en período de estudio. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Escuchamos, estudiamos y a partir de eso vemos lo que votamos”, dijo Barreto.