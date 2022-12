Préstamo BID: IMM se mantiene “expectante” mientras dos ediles opositores ponen en duda su voto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estaba planeado que el préstamo solicitado por la Intendencia de Montevideo (IMM), y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fuera votado el pasado jueves en la Junta Departamental. No se esperaban mayores sobresaltos luego del fallido primer intento de préstamo que fue rechazado por la Junta tras no alcanzar los dos tercios de los votos necesarios.

Luego de aquel primer intento, la IMM negoció con las bancadas opositoras y presentó un nuevo proyecto, que llegó a un acuerdo para su aprobación, ya que contemplaba las exigencias del Partido Nacional. Ante este nuevo acuerdo, la Junta se aprontaba para votarlo este jueves.

Sin embargo, la votación fue postergada para el lunes. La bancada de ediles del Partido Nacional pidió la postergación por un tema de “procedimientos”, ya que la solicitud de préstamo no pasó por la Comisión de Legislación del legislativo municipal.

Diego Rodríguez, edil nacionalista, dijo a El País que “lo político no está por encima de lo jurídico” y que lo que corresponde es que la solicitud se trate en comisión. Además, en respuesta a la coordinadora de la bancada del Frente Amplio, Patricia Soria, que había manifestado “sorpresa” por la postergación, comentó: “Patricia Soria no sabe dónde se encuentra ubicada, dijimos que esto se aplaza porque el Tribunal de Cuentas mandó el informe ayer y este se tiene que analizar en la Comisión de Legislación”.

“Acá nadie falta a la palabra. (No vale) todo el show que se quiere armar ni el berrinche infantil que está haciendo Soria”, cuestionó.

Según supo El País con fuentes políticas del Partido Nacional y del Partido Colorado de Montevideo, los votos de los ediles opositores no están en duda, por lo que el acuerdo alcanzado hace algunos meses se mantendría y el préstamo sería aprobado.

Sin embargo, esta semana el edil del PC Matías Barreto manifestó que no dará su voto ya que no “confía” políticamente en Cosse. En una línea similar fue Rodríguez, que también pone en duda su voto.

“En su totalidad, el Partido Nacional le torció el brazo a Cosse para lograr el financiamiento. La bancada en gran mayoría votará a favor, yo tengo mis dudas porque no tengo confianza política en la intendenta y mucho menos en la administración de fondos”, dijo.



El edil recordó el juicio político que se encuentra en análisis de la Cámara de Senadores: “Nada ayuda a que mi posición cambie. Tendré que ver el lunes qué se hace. De mi parte esto no sería acompañado”.



De todos modos, sin los votos de Rodríguez y Barreto el préstamo contaría con los votos del resto de los ediles de la bancada opositora y sería aprobado.



Por su parte, la intendenta Carolina Cosse dijo este viernes que la comuna se mantiene “expectante” de lo que suceda el lunes. “No vemos ninguna razón para no votarlo”, señaló en declaraciones a MVD Noticias (Tv Ciudad). “Hasta donde sabemos el acuerdo está cerrado”, sentenció.