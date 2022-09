El presidente Luis Lacalle Pou no hará ningún cambio en su custodia pese al episodio con Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou no escondió en las últimas horas el impacto que le supuso, en lo personal y en lo político, la detención e imputación con prisión preventiva del jefe de su custodia, Alejandro Astesiano, por presuntamente participar de una trama delictiva que falsificaba pasaportes a ciudadanos rusos.



En la conferencia de prensa que dio al respecto este lunes en la Torre Ejecutiva, y en la tarde de este martes en la ciudad de Fray Bentos (Río Negro), el mandatario subrayó el mismo concepto: dijo que Astesiano era un hombre de su extrema confianza a quien conoció en 1999, pero de quien se hizo cercano en la campaña de 2014 y más aún en la de 2019.



Lo que ocurrió fue un “balde de agua fría”, aseguró; y ante la consulta acerca de si iba a aplicar algún “filtro” distinto a la hora de decidir a quiénes confiar su seguridad, admitió que sí.



“Si tropezás dos veces con la misma piedra, ya no es mala suerte”, dijo. Y al ser interrogado sobre qué ocurrirá con el equipo de seguridad, se animó a bromear: “Empezaré a andar solo”.



En tanto, fuentes de Presidencia indicaron a El País que, en los hechos, es cierto que no habrá cambios sustanciales en el equipo que se encarga de la custodia del mandatario.



Por lo pronto —al menos por el momento— no hay un hombre que vaya a sustituir a Astesiano en la función que realizaba. “Habrá solo uno menos”, señalaron las fuentes.



El Servicio de Seguridad Presidencial existe por ley desde diciembre de 2005 y está integrado por tres áreas, tal como lo determinó su posterior reglamentación: Comando, Coordinación y Operativa.



El área de Comando era en la que se desempeñaba Astesiano. Aquí la norma indica que el jefe del equipo debe ser un “oficial jefe o superior del escalafón ejecutivo de la Policía Nacional”.



Astesiano había hecho carrera en la Policía, y llegó a ejercer funciones en la Dirección Nacional de Identificación Civil.