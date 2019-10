Presidencia rechazó conciliación con el Partido Independiente; juez dicta sentencia el miércoles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente y candidato presidencial por este partido, dijo a la salida de la audiencia judicial por su presentación de un recurso de amparo por considerar "ílícito" el uso de la página web de Presidencia de la República en plena campaña electoral, que "lamentablemente Presidencia (de la República) sigue obstinada en mantener esas declaraciones publicadas y en no comprometerse a no volver a incurrir en este tipo de acción".

Este lunes a las 15 horas comenzó la audiencia judicial entre el Partido Independiente y Presidencia de la República ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por el recurso de amparo presentado el miércoles pasado.



A la salida, Mieres puntualizó que "hubo una intención del juez de lograr un acuerdo sobre la base del retiro de esas declaraciones, y del compromiso de Presidencia de no reiterarlas, aunque no definir sobre su ilegalidad y lamentablemente Presidencia rechazó esta posibilidad de conciliación".



El presidente del Partido Independiente destacó que en esta instancia se está "discutiendo" los "límites de la institucionalidad democrática". En tanto, sumó otro tipo de episodios que consideró excesivos, aunque no fueron incluidos en el documento enviado a la justicia la semana pasada.



"Cuando (Tabaré) Vázquez realizó el acto del Antel Arena el 1° de marzo disfrazando un acto de campaña, yo diría de lanzamiento de campaña, que lo único que le faltó fue el jingle, disfrazándolo de rendición de cuentas presidencial; o cuando usan la Ley de Medios para atronar a la ciudadanía con autobombo de gestiones de políticas públicas, que no es otra cosa que una campaña paralela, que nosotros creemos que si medimos la cantidad de tiempo, debe tener más tiempo que cualquiera de los partidos políticos en campaña electoral", dijo Mieres.

Uno de los hechos que motivó el recurso de amparo fueron las declaraciones que hizo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, el sábado 5 de octubre en la web de Presidencia, en las que respondió “Que hayan dicho públicamente que esto (el grado inversor) es gracias a ellos realmente llama la atención”, señaló Murro. “Es como decir que el mejor jugador del Mundial en Sudáfrica fue (Luis) Lacalle Pou y no Forlán”, agregó el jerarca, en referencia a las declaraciones de la candidata a ministra de Economía de Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche.



El jueves 3 de octubre en declaraciones a No Toquen Nada, de radio Del Sol, Arbeleche, dijo: “Como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años, y lo que más pedimos es que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. No nos bajaron la nota porque nos han dado tiempo”.



Al respecto, esta tarde, Mieres dijo que "la verdad no era necesario, ni afectaba al país, ni nada de las cosas que dijo Murro son relevantes, en relación a la calificación de grado inversor".



El candidato del Partido Independiente dijo que el juez Carlos Aguirre citó a las partes para el próximo miércoles 16 de octubre a las 14.15 horas para anunciar su sentencia. Destacó que esperan "con total tranquilidad, confiando plenamente en la justicia".



Asímismo, consideró que si fallan a su favor Presidencia "queda mal parada", porque entiende que "tuvo la oportunidad de dar marchas atrás en base a una conciliación". "Yo creo que un fallo en este sentido marca una señal importante desde el punto de vista institucional e inédita", subrayó el senador y candidato presidencial.