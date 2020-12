Presentan nuevos detalles de los gastos de Toma en Roma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El prestigioso hotel cinco estrellas Ambasciatori Palace de Roma en la icónica Vía Vittorio Veneto era el preferido del exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma y de Giuliana Pérez, una contadora de 26 años que se desempeñaba como funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Durante sus viajes a la capital italiana en el marco del juicio a militares por el Plan Cóndor, el exjerarca llegó a pagar 229 euros en hospedaje, 259 por almorzar y cenar en el restaurante del hotel y 100 euros por demorar en dejar su habitación.

Los gastos también comprenden tanto en el caso de Toma como de Pérez la utilización de los minibares en sus respectivas habitaciones y compras en el bar del hotel.



La información a la que accedió El País fue proporcionada por Presidencia de la República al diputado colorado Felipe Schipani, quien solicitó acceder a todos los comprobantes de los viáticos de ambos funcionarios en misiones a Estados Unidos y Europa.



De acuerdo a los cálculos realizados por el legislador en base a los recibos que le fueron entregados por Presidencia, “Toma pagaba de hospedaje 229 euros por día, mientras que Pérez se hospedaba en una habitación más económica de 194 euros”.



De los documentos también se desprende que en uno de sus últimos viajes a la capital italiana, tanto Toma como Pérez abonaron 100 euros por “late check out” (retirarse tarde del hotel).



Para Schipani, que presentará toda la documentación ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), “el detalle de los gastos de los viajes de Toma demuestra que no seguía la línea de austeridad del presidente (Tabaré) Vázquez, que se hospedaba en hoteles cuatro estrellas”.



El legislador señaló que Toma “viajaba en primera clase y se hospedaba y alimentaba en uno de los hoteles cinco estrellas más exclusivos” de Roma. Y agregó: “No tengo nada con las personas a las que les gusta el lujo, siempre que lo paguen con su dinero. No me parece correcto que con los dineros de la gente se financie el lujo de los jerarcas públicos en misiones oficiales”.



El País informó en setiembre que las 14 misiones de Toma y sus dos asesoras costaron a la pasada administración un total de US$ 164.000. El gasto se discrimina de la siguiente forma: US$ 93.000 en pasajes y US$ 71.000 en viáticos, según documentos oficiales.



De los US$ 71.000 de viáticos, Toma y las asesoras devolvieron US$ 16.000. El exsecretario de Presidencia y las funcionarias viajaron en misiones oficiales por el arbitraje de la minera Aratirí, la Cumbre de Presidentes del Mercosur y el juicio a militares en el marco del Plan Cóndor. Fueron 14 viajes entre el 9 de abril de 2018 y el 17 de febrero de 2020, según la documentación.

Los vuelos tuvieron como destino Washington, Roma y Santa Fe. Toma realizó 13 viajes en misiones oficiales. En cinco oportunidades -entre el 4 de julio de 2019 y el 17 de enero de 2020-, Toma viajó acompañado por la contadora Pérez. Según los documentos, gastaron un total de US$ 41.000 en pasajes a Roma y a Washington, y US$ 24.000 en viáticos. Como informó el programa radial “Así nos Va”, de radio Carve, Toma viajaba en clase ejecutiva y sus pasajes a Europa llegaron a costar hasta US$ 7.345.

Reparos.

En su respuesta al diputado colorado, Presidencia entrega el detalle de los comprobantes de los viáticos correspondientes a dos viajes que Toma y Pérez compartieron en Roma en 2019. El primero es el que fue del 5 al 10 de julio, y el segundo desde el 9 al 14 de diciembre. En este último caso, para Schipani ambos funcionarios violaron la ley de viáticos N° 19.771, que para ese entonces estaba vigente, “al no presentar comprobantes por el 80% de lo gastado” ni presentar un informe detallado de sus actuaciones en la misión oficial.



Esta normativa -que rigió entre agosto y diciembre del año pasado, y que luego mediante otra ley se prorrogó su entrada en vigencia para enero de 2021-, establece que los funcionarios que reciban viáticos podrán evitar rendir cuentas por el 20% de los mismos. De acuerdo al análisis de los comprobantes presentados en su última ida a Roma, “Toma gastó en viáticos en ese viaje US$ 1.994 y presentó comprobantes solo por US$ 1.324, o sea, le quedaron US$ 670 sin comprobar cuando la ley solo permite el 20%, que son US$ 398”. Schipani también solicitó los detalles de sus viajes a Washington pero no le fueron entregados.



Este jueves Búsqueda informó que la investigación sobre Toma en la Jutep está trancada hace meses por falta de información de Presidencia. Uno de los focos de la investigación es determinar si la hoy exfuncionaria de la Senaclaft tenía las competencias y experiencia como para que Toma la solicitara.