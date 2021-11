Polémica en Diputados, con la legalización de la eutanasia de fondo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las diferencias entre dos legisladores, uno oficialista y otro opositor, por el proyecto de ley de cuidados paliativos, tiene como telón de fondo una discusión que divide a la coalición: la aprobación de la eutanasia que se negocia entre colorados y el Frente Amplio.

El clima que se respira en Diputados es de tensión desde el pasado martes 9, cuando el coordinador de bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, denunció a su colega del Frente Amplio Luis Gallo en la sesión de la Comisión de Salud.



Goñi acusó a Gallo de incurrir en un conflicto de intereses (prohibido por el Código de Ética de la Función Pública) al impulsar un proyecto de cuidados paliativos alternativo al que se encontraba a estudio y no haber declarado que era cooperativista médico en Canelones, tal como informara El Observador. Por esto presentó una nota a la Comisión de Salud pidiendo que se postergue la votación (prevista para el próximo martes) hasta que se aclare la situación.

A su vez, Gallo -que es delegado de sector en la comisión y no tiene voto -elevó otra carta dirigida al presidente de Diputados, Alfredo Fratti, donde se pone a disposición para aclarar la denuncia en su contra y a su vez informa que los diputados Alfredo de Mattos (presidente de la Comisión de Salud) y Eduardo Lorenzo -ambos del Partido Nacional- se encuentran en “idéntica situación” que él, ya que son cooperativistas en instituciones médicas.

Subtítulo.

La iniciativa original, redactada por la Sociedad de Cuidados Paliativos y firmada por Goñi, legisladores de la coalición y del Frente Amplio, fue presentada en agosto del 2020.



Según Goñi, durante el tratamiento en la comisión de Salud el texto fue objetado en varias oportunidades por Gallo por cuestiones vinculadas a los costos que representaría para las instituciones aplicarlo.



“Cuando estamos próximos a aprobarlo, el diputado Gallo presenta otro proyecto que reduce el alcance al sacar el capítulo entero de los cuidados paliativos al final de la vida”, indicó Goñi a El País. Por lo que, concluyó, “se condena a la persona afectada por una enfermedad terminal al sufrimiento cruel producto de la agonía”.

El segundo proyecto fue presentado el 3 de noviembre y cuenta con la firma de Gallo, del Frente Amplio, el Partido Colorado y del Partido Independiente. Y sobre el tema hay dos versiones: los que dicen que se consultó con todos los partidos políticos y los que aseguran que eso es “mentira”.



En la segunda posición está Goñi. “El Partido Nacional, Cabildo Abierto y la mitad, por lo menos, del Partido Colorado no fue consultada”, aseguró el blanco. Según dijo, se enteró del proyecto “en sala” el mismo día que se presentó.

Mujer sostiene la mano de una paciente en un centro de salud. Foto: Archivo El País.

Lo cierto es que circuló un borrador previo de modificaciones (al proyecto original) y allí Goñi propuso incluir el texto de la ley de derechos de usuario del año 2008, que prohibe la eutanasia en su artículo 17, aunque sin usar directamente la palabra. “En el proyecto que se sugería no dice eutanasia”, indicó Goñi, aunque reconoció que toma el concepto general. Allí se establece: “El respeto del derecho del paciente a morir dignamente en forma natural, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría”.



Según Goñi, “la gran confusión que tienen los legisladores del Frente es que creen que es compatible el cuidado paliativo con la eutanasia”. En ese marco, señaló que su reclamo es de “cuidados paliativos para todos” y por eso considera “inconcebible la restricción del proyecto porque incluso puede empujar a desear la muerte”.



Para Gallo no son contrapuestos los cuidados paliativos y la eutanasia. “Los países civilizados tienen los dos. Queremos que haya cuidados paliativos y eutanasia”, afirmó en referencia al FA.

Consultado sobre por qué se presenta un segundo proyecto de cuidados paliativos, el frentista explicó que cuando se empezó a estudiar el original se vio que “había muchos aspectos que tenían que ver con la reglamentación” y se acordó a nivel de la comisión hacer una nueva redacción.



El diputado contó que en primera instancia se presentaron siete artículos como “insumo” para que lo consideraran los partidos y, según dijo, transcurridos los dos meses, “no se hizo ningún aporte”.



“A Goñi le paso estos artículos y entonces él hace otro (proyecto) con 12 artículos y lo manda como insumo. Incluso la secretaría de la comisión hizo un comparativo y encontramos que en un artículo cuarto quedaba prohibida la eutanasia”, afirmó Gallo. Agregó que si bien no se usa la palabra, se emplea la definición.

Cuando Goñi planteó esto, el FA reaccionó molesto y decidió presentar un proyecto formalmente con los siete artículos en cuestión, el cual fue acompañado por el Partido Colorado y el diputado del Partido Independiente Iván Posada. “Yo firmo como firman todos”, dijo Gallo sobre la autoría de la iniciativa que fue cuestionada.



El frentista dijo que “el tema es la eutanasia”. En su opinión, se pretende demorar el tratamiento del proyecto de ley presentado en marzo de 2020 por el diputado colorado Ope Pasquet.



De forma previa, todos los partidos acordaron sancionar primero cuidados paliativos y luego considerar la iniciativa que legaliza la eutanasia, ya que es un tema que genera controversia a nivel de las bancadas. El Frente Amplio, por medio de Gallo, está negociando con Pasquet cambios al proyecto de eutanasia y se llegaría a un texto común “en semanas”.

La iniciativa de Pasquet despenaliza la eutanasia para los médicos que la practican y el FA propuso algunos cambios para añadir el “costado del paciente”. Por ejemplo, se plantea limitar a determinados casos puntuales como enfermedades terminales neoplásicas o incurables (últimos seis meses de vida) y a personas con cuadriplejia. Siempre sería necesaria la “voluntad propia” y se debería tener dos opiniones de profesionales médicos.



Consultado por El País, el diputado Pasquet señaló: “La idea es juntarnos en algún momento y tratar de llegar a un proyecto en común”. En tanto, Posada dijo que tiene una posición favorable al proyecto que legaliza la eutanasia.

¿Qué dice el proyecto de ley? Derecho. El proyecto de ley de siete artículos redactado por el Frente Amplio y firmado por colorados y Partido Independiente dispone como “derecho universal” el recibir atención de cuidados paliativos para todas las personas que padecen enfermedades graves, progresivas o avanzadas, “con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos”. A su vez, se establece el derecho de recibir cuidados paliativos “cuando padecen enfermedades intraútero”. En todos los casos indican que se deben abarcar las dimensiones física, psicológica, social y espiritual.



A todo nivel. La iniciativa, que se considerará el próximo martes en comisión de Salud, garantiza la continuidad de la atención en todos los ámbitos asistenciales y niveles de atención en niños, adolescentes y adultos.



Misma calidad. Según el proyecto, los prestadores integrales de salud deben: brindar asistencia paliativa a todos los usuarios de su institución con la misma calidad, independientemente de su edad, sexo, raza, religión, nacionalidad, lugar de residencia, capacidades diferentes y condición económica.



Accesibles. A su vez, las instituciones médicas deberán asegurar la difusión del derecho a los cuidados paliativos entre todos sus usuarios y garantizar que los procedimientos de ingreso a la asistencia “sean sencillos y rápidos”. Para eso estarán obligadas a contar con profesionales especialistas que conformen equipos de cuidados paliativos.



Duelo. Asimismo, los prestadores tendrán que brindar asistencia al duelo a familiares y/o cuidadores, luego del fallecimiento, asesorando a los mismos y derivando a equipos de salud mental si fuera necesario.



Alcance. El 41% de los uruguayos no recibe los cuidados paliativos para lograr una mejor calidad de vida y “evitar duelos complicados”, dice la exposición de motivos del proyecto.



Cobertura. Solamente en nueve de los 19 departamentos existen equipos de cuidados paliativos



Pediátricos. Por ende, la mayoría de los niños que los necesitan no acceden a los mismos. Se calcula que el 32% de los prestadores brinda el servicio a menores.

“Ataque directo al proyecto de eutanasia” La diputada colorada Nibia Reisch dijo a El País que “el malestar del diputado nacionalista Rodrigo Goñi es con el segundo proyecto presentado sobre cuidados paliativos, que se venía manejando y sobre el cual estaban enterados todos los integrantes de la comisión de Salud, de todos los partidos”.



Según dijo, “el detonante” del problema entre Goñi y el diputado frenteamplista Luis Gallo tuvo lugar cuando se pretendió incluir dentro del segundo proyecto de cuidados paliativos la prohibición de la eutanasia, tema que se venía abordando en otra iniciativa hace más de un año y medio a impulso del diputado Ope Pasquet.



“El fondo de todo esto es que el borrador de Goñi incluyó un ataque directo al proyecto de eutanasia. Si eso no hubiera ocurrido, hoy por hoy cuidados paliativos ya estaba votado”, opinó Reisch. La diputada dijo que está a favor de aprobar ambos proyectos.

Contrapunto.

rodrigo goñi “Hay conflicto de intereses” En una nota elevada al presidente de la comisión de Salud, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi acusó al frenteamplista Luis Gallo de violar el del reglamento al tramitarse el proyecto de cuidados paliativos. “Configura un comportamiento contrario al Código de Ética de la Función Pública en cuanto a la existencia de un claro conflicto de intereses no declarado”, indicó en alusión a que el legislador es también cooperativista en una mutualista de Canelones.



“En consecuencia, y estando en juego valores tan importantes como el derecho humano a los cuidados paliativos integrales y la ética pública, solicitamos se postergue la votación”, señaló. Además, lo acusó de “recortar” la iniciativa original.