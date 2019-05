Placeres: "No ha existido apartamiento de la normativa en el comercio con Venezuela"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que el diputado del Frente Amplio Daniel Placeres terminara su discurso en la Cámara de Representantes tras renunciar a su banca, los asistentes de las barras con banderas del MPP rompieron en gritos y aplausos.



"Se escucha, se escucha, arriba los que luchan", coreaban los asistentes que habían participado de la sesión de este martes, la última de Placeres como diputado.



La presidenta de la Cámara, Cecilia Bottino, no pidió orden como se hace en situaciones similares sino que comenzó a aplaudir a su compañero del MPP, movimiento que ella también integra.



Luego de que pasaron varios minutos ordeno el desalojo de las personas que gritaban en las barras.

Placeres decidió dejar la banca ante el pedido de desafuero por parte de la Fiscalía, para procesarlo como presunto autor penalmente responsable de un delito de conjunción de interés privado y del público.



Durante su discurso Placeres dijo que durante los últimos días le llegaron muchos mensajes de aliento tanto de parte de obreros como de empresarios de la industria nacional. "Ese aliento me hizo fuerte ante los ataques recibidos desde actores de la oposición que me han agredido con mucha inteligencia, debo decirlo, que han puesto en duda mi integridad, mi moral", indicó.



De todas maneras indicó que "la avalancha de mentiras" que cayó sobre él no la atribuye en su totalidad a la oposición, ni siquiera a la mayoría, sino a quienes lo involucran "desde hace dos años" en causas de corrupción. "Esta causa está en el Poder Judicial pero su origen es una intencionalidad política".

"Mi escuela ha sido la calle, trabajo desde temprana edad. Cuando asumí esta responsabilidad debí reflexionar sobre el sentido de estar acá. Algo en mí no se sentía cómodo entre estas paredes. Me propuse esforzarme para defender el trabajo de los uruguayos. El balance de esos esfuerzos no me corresponde a mí hacerlo", expresó.



Por otra parte, Placeres indicó que lo que le duele de la situación es que está "oficiando de pantalla para bloquear otras situaciones graves en el país".



"No ha existido apartamiento de la normativa en el comercio con Venezuela", aseguró y agregó que durante el proceso de investigación se levantó el secreto bancario: "Pero no se encontró más que lo que tengo declarado en la web del MPP".



"Estoy convencido de que actué correctamente y no cometí ninguna falta ética ni moral", expresó.