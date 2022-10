Pit-Cnt rechaza cambios en jubilaciones: “las AFAP privadas son las únicas ganadoras con este proyecto”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la jornada de ayer el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, acompañado de varios dirigentes sindicales, se manifestó en contra del proyecto de reforma de la seguridad social elaborado por el Poder Ejecutivo.

En conferencia de prensa desde la sede de la central sindical, Abdala anunció que solicitarán al Parlamento que se instale un “diálogo social” con todos los actores políticos y sociales involucrados para que se debata la reforma. Además, según dijo, la Mesa Representativa votará la convocatoria a una “gran movilización” con paro parcial el 16 de noviembre en contra del proyecto del gobierno, el que no consideran justo.



“Otra reforma de la seguridad social, intensa en derechos, financiada, solvente, universal y solidaria es posible y necesaria”, remarcó y consideró que “las AFAP privadas son las únicas ganadoras con este proyecto”.

Según Abdala, unos 540 mil trabajadores perciben menos de 25 mil pesos, y existen condiciones de trabajo que son “penosas”, y cuestionó que en este contexto se eleve la edad para jubilarse. “Es una propuesta contraria a la población trabajadora”, sostuvo.



En esa línea, añadió que para el movimiento sindical la reforma debe contemplar “que el que tiene más pague más”, pero que el “desafío primario” es que “está reforma perjudicial, no salga”.



Abdala apuntó, asimismo, que el presidente Luis Lacalle Pou mintió en relación a este tema. “Estamos compungidos porque el presidente de la República le mintió a la población cuando dijo que no iba a subir la edad de jubilación de los trabajadores. No está bueno que antes de una campaña electoral se haga una afirmación de este tipo y luego hacer todo lo contrario”.



“Para nosotros esta reforma no es de la seguridad social, es solo jubilatoria”, sostuvo y remarcó que, si bien es un proyecto que nace por “la necesidad de abatir determinados déficits”, no es un proyecto que “tenga que ver con la financiación”.