Pit-Cnt evaluará referéndum si ley de urgente consideración no se modifica, dijo Pereira

El presidente de la central sindical Pit-Cnt, Fernando Pereira, indicó que hay un conjunto de medidas que están en la mesa y que se evaluarán en caso de que el proyecto de ley de urgente consideración no se modifique con respecto al borrador presentado el miércoles, informó en diálogo con el programa radial Doble Click (Del Sol FM).

Consultado sobre si entre esas medidas está contemplado impulsar un referéndum, Pereira respondió: "Esa posibilidad siempre está si la ley no sufre las modificaciones necesarias para que no afecte a la sociedad uruguaya".

"Es una cosa que la vamos a meditar razonablemente, con el tiempo adecuado, viendo si en nuestra organización se está a la altura de jugar un partido de estas características y tener chances", dijo y agregó: "Pero sobre todo analizando los avances que pueda haber en relación a los cambios".

Pereira indicó que todavía se está en una etapa previa a la implementación de la ley y que hay que tener ciertos factores en cuenta antes de decidir si se toma o no una medida y en caso afirmativo cuál sería.

"No hay que olvidar que todavía ni siquiera asumió el gobierno, que ni siquiera está presentado el proyecto definitivo al Parlamento, que estamos discutiendo un anteproyecto. Pero sobre todo no hay que olvidar que los ritmos del movimiento sindical no tienen por qué ir a la velocidad y al vértigo que van las noticias", expresó.



"Nosotros tenemos que ir a la velocidad que la política nos indica y la política del movimiento sindical tiene que ser de iniciativa, lo primero que tenemos que tener es iniciativa política de cuáles son aquellas cosas que no va a tolerar", indicó.

Tras conocerse el borrador de la ley de urgente consideración, Pereira indicó el jueves en rueda de prensa que "resolver los temas legislativos de esta manera es construir una fábrica de conflictos. Cuando uno construye una fábrica de conflictos después los tiene que resolver".



Dirigiéndose a los socios que conforman la coalición multicolor, Pereira aseguró:"Parto de la base de que (en) la coalición de gobierno tiene que haber fuertes contradicciones en algunos de estos temas que están planteados, y ojalá que esas contradicciones se terminen resolviendo con modificaciones legislativas que impliquen tratar cada tema en el ámbito correspondiente con los tiempos adecuados para que el país evolucione, y no para que de más pasos atrás en términos de fortaleza democrática".