Piden que alcalde de La Floresta deje su cargo mientras lo investigan por acoso y desvío de alimentos

La Comisión Investigadora iniciada al alcalde de La floresta, Néstor Erramouspe, discutirá la moción presentada en la pasada sesión para que el dirigente comunista se aleje de su cargo mientras avanza la investigación.

La moción, bajo el amparo del artículo n° 35 de la ley 16.698, otorga a las comisiones el derecho de solicitar a cargos electos que tomen licencia durante la actividad de la comisión, detalló a El País el edil nacionalista Marcelo Tamborini.



La solicitud fue presentada ante la mesa del Frente Amplio, para que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, tome cartas en el asunto. Según explicó Tamborini la intendencia "está mirando para el costado" y la única respuesta fue por parte del Frente Amplio, que anunció que se pedirá un informe jurídico.



En la sesión de la comisión investigadora de este miércoles se recibirá, además, a cuatro funcionarias que presentaron denuncias formales contra Erramouspe por acoso laboral.

El origen de este pedido fue un comunicado de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Canelones que expresaba su preocupación por la situación de los funcionarios de La Floresta, donde el alcalde ha recibido múltiples denuncias "basadas en abuso de funciones, acoso laboral, maltrato psicológico, discriminación y desconocimiento de los derechos del usufructo a licencia por lactancia materna".

Acoso, desvío de alimentos y negocios con terrenos municipales

La Comisión Investigadora tratará las denuncias por tres ejes: acoso laboral, desvío de alimentos de Uruguay Adelante para ollas populares y vulneración de facturas e impago a proveedores. Sin embargo, no son las únicas denuncias que tiene en su haber el alcalde comunista.



Consultado por su relación con Erramouspe, Tamborini explicó que no ha tenido contacto con él, pero conoce "denuncias que se vienen trabajando desde hace más de un año en Comisión Permanente de Descentralización".



Tamborini, que forma parte de la comisión permanente, detalló que durante meses escucharon los testimonios de vecinos de la localidad sobre irregularidades cometidas bajo el mandato del alcalde del PCU.



"La Comisión preinvestigadora no quiso tratar estas denuncias porque el FA alegó que no hay suficientes pruebas, pero los vecinos hicieron una denuncia penal por su cuenta".

Esta denuncia penal incluye testimonios sobre "formas de trabajar firmando permisos para colocar contenedores y viviendas en terrenos municipales y firmas de permisos para hacer podas en zonas públicas".



El País intentó comunicarse con el alcalde Erramouspe para conocer su testimonio, pero no obtuvo respuesta.