Hace un mes que tienen a su perro en una comisaría y se encadenó para que lo liberen

Una mujer se encadenó frente a la Fiscalía del departamento de Flores para reclamar que liberen a su perro que está incautado hace casi un mes en la seccional 7ma de la ciudad Trinidad, informó Telenoche y confirmó El País.

Andrea Coria perdió a su perro el 4 de septiembre y comenzó a buscarlo. A los días se enteró que el perro estaba incautado en la seccional por orden de la fiscalía debido a una investigación de abigeato.

“En este momento estoy encadenada porque hace un mes lo tienen encerrado en muy malas condiciones” por presuntamente haber matado a un grupo de ovejas, dijo Coria a El País y agregó: “La fiscal dice que ella autoriza que yo le de de comer y lo vea, cosa que no es así”.

Por su parte, la fiscal Serrana Corsino indicó que “hay un procedimiento por abigeato y el animal fue incautado. No está preso como se está diciendo, porque no es una persona, está en la seccional que tiene un campo atrás con un mini plantel de perros de la Policía”, informó a El País.

Según explica su dueña, una veterinaria le hizo un examen y “de la escala del 1 al 9 que tienen los animales, Roko (su perro) estaba en 4 hace una semana y media”. “Se le notaban las costillas, los huesos, la cadera, lo tienen en un canil de uno por uno encerrado y está incomunicado”, dijo.

Corsino indicó que el perro “no está ni detenido ni incomunicado, lo que sucede es que hasta que no se culmine la investigación no se puede resolver la situación”. La doctora dijo que en el momento en que se incautó el perro no se sabía de quién era porque “las personas que estaban con él huyeron”.

“Le hemos explicado de todas las formas posibles a la señora, a las defensoras y hemos hablado con las protectoras de animales que han llamado”, dijo Corsino y agregó: “La señora sabe perfectamente y ha venido muchísimas veces y siempre se la atendió, se le explicó la situación. Ella puede llevar un veterinario, lo puede ir a ver. El perro además está controlado por el veterinario de la jefatura”.

La dueña del perro indicó que se quiso acercar a la fiscal para hacerse cargo de lo “supuestamente hizo” el animal y la doctora le respondió que estaba en investigación policial y no podían darle más información.



“No me quiso tomar denuncia y me echó del despacho”, sostuvo la mujer y sentenció: “Yo ahora me encadené y hasta que no me devuelva el perro no me voy a desencadenar porque ya hace un mes y el perro se me está muriendo ahí dentro”.