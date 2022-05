Pereira dijo que no hay fármacos en hospitales y Cipriani lo invitó a visitar ASSE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo el domingo en Polémica en el bar (Canal 10) que “no hay medicamentos en los hospitales”. Consultado sobre el tema, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, señaló este lunes en rueda de prensa que “los fármacos prácticamente no están faltando” y que se está haciendo “un show mediático”, cuyo objetivo desconoce.

Consultado sobre si le molestaron los dichos de Pereira, Cipriani puso como ejemplo el caso en que un diputado manifestó que hospitales estaban al borde del colapso, "cuando lo que hicieron esos hospitales fue mejorar". Aseguró que lo que le molesta en estas situaciones es que “la gente lee una inseguridad (sobre el tema) y el usuario de ASSE es un usuario que de repente es el que no tiene para pagar una salud privada, y está nervioso porque dice ‘acá no tengo las cosas’, y en realidad las tiene”.



“Noto una gran desinformación por parte de líderes políticos, que los invitamos a concurrir a la institución cuando quieran, los recibimos con la Dirección de Medicamentos, con mucho gusto salimos a recorrer las farmacias como lo hacemos nosotros para que se informen y se informen bien, y no se informen al grito del boleo”, afirmó.



"Por ejemplo, fui al hospital de Melo la semana pasada, cuando se discutía si existía o no un fármaco, y salió un diputado también a decir que no estaba", señaló Cipriani. "Era un fármaco de última generación, nuevo, que no se comercializa prácticamente en el país, que un psiquiatra se lo había recomendado a un paciente", dijo.