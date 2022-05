Pereira sobre caso Núñez: "En el FA no hay nadie tan importante para destituir a otro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este viernes que el partido ha "tomado todas las medidas desde el punto de vista basado en género" para analizar el caso del diputado Gerardo Núñez, quien se encuentra con licencia tras ser denunciado por violencia de género. Pereira enfatizó que el futuro de Núñez en el FA no depende de él porque "en el Frente Amplio no hay nadie tan importante para destituir a otro".

En diálogo con El País, Pereira confirmó que una militante lo llamó este viernes por la mañana para pedir que el Frente Amplio exprese la postura del partido sobre el diputado Núñez: "La compañera me pedía que estas explicaciones fueran formuladas en las redes del Frente Amplio y lo vamos a analizar; en la medida que se entienda pertinente lo vamos a hacer porque damos la cara en todas las circunstancias; no nos escondemos ni cuando las cosas vienen bien ni cuando son complejas".



Para el presidente del FA, el Partido Comunista ha "tomado una serie de acciones públicas y claras" y la agrupación "ha atendido el tema de forma responsable". "¿Resuelve todas las sensibilidades? No. Porque no son temas fáciles. Pero sí hemos actuado conforme indica nuestros estatutos, reglamentos y protocolos", expresó.

Sobre los detalles del proceso que se ha seguido, Pereira remarcó que "Núñez pasó al Tribunal de Disciplina, solicitado por el partido y por el propio diputado", y que el Frente elevó la solicitud "inmediatamente al Tribunal de Conducta". " Durante ese tiempo Núñez no va a estar al frente de la Cámara de Diputados y naturalmente hay que esperar el tiempo necesario para que los tribunales puedan laudar. El Tribunal de Conducta necesita saber más cuáles son las circunstancias que hay en un expediente que tiene temas de reservas", cerró.



El diputado Gerardo Núñez fue denunciado por violencia de género y la jueza Karen Cuadrado intimó al legislador a “concurrir a los servicios de atención psicosocial del Ministerio de Desarrollo Social, Comuna Mujer o sociedad médica”.

Núñez se había reintegrado en los últimos días a sus rutinas en el Palacio Legislativo, luego de haber pedido licencia por una denuncia anónima -por presunto abuso sexual- que se hizo pública a través de la cuenta de Instagram Varones Uruguay 2. Este caso no es el mismo por el que la Justicia dispuso que asista a programas para hombres que ejercen violencia de género.



El caso ya se encuentra en manos del Tribunal de Conducta del Frente Amplio, que fue solicitado por el propio legislador comunista.