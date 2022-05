Pereira aseguró que gobierno "ha fracasado" y "tiende mano" para solucionar la seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, aseguró que a casi la mitad de mandato del gobierno de Luis Lacalle Pou este "ha fracasado", presenta "debilidades" y "no puede dar respuestas claras al problema de seguridad", para lo cual, dijo, "tienden la mano para dialogar".

En el séptimo episodio del podcast del Frente Amplio, Pereira sostuvo que el gobierno "a la mitad de su mandato ya no puede responder ni a la educación, porque no alcanza el presupuesto educativo. De hecho, los partidos del gobierno le reclaman, cosa bastante rara, que ponga recursos para un compromiso que hicieron en un programa de todos los partidos".

"El Partido Colorado le pide al Partido Nacional que haya recursos para la educación. ¿Por qué no se cumple con el acuerdo, si la educación era la prioridad?", desafió.



Además, cuestionó que "por qué cuándo faltan medicamentos", a su entender, "en vez de negarlo construyen la política para que no falten". Remarcó que "cualquier que hable con usuarios de salud pública sabe que faltan medicamentos".



"Estamos ante un gobierno que tiene debilidades, que no puede dar respuestas claras al problema de seguridad, y vemos día tras días cómo aumentan los homicidios, y cómo aquellas cosas que nos criticaban ahora las reconocen como un problema", añadió en esa línea.



Aludiendo a la disputa política años atrás entre oficialismo y oposición sobre la permanencia o no de Eduardo Bonomi como ministro del Interior, señaló: "No vamos a pedir la renuncia de nadie, tendemos la mano para que si el gobierno quiere discutir el tema seguridad y convivencia en Uruguay poner a nuestros hombres y mujeres más calificados en el tema para dialogar, conversar sobre un tema que es de todos los uruguayos".

"Derrame ha fracasado"

Pereira también planteó que "la teoría del derrame ha fracasado históricamente en el mundo", y acusó a la administración de haber "concentrado en pocas manos US$ 9.000 millones", cuando "66.000 (personas) han quedado" por "debajo de la pobreza".



"Es doloroso que mientras alguien acumula US$ 9.000 millones, unos cuantos, los más privilegiados, otros no tengan que comer, otros que alimentarse en ollas populares", remarcó.



Insistió también que en lo que va del mandato "han bajado los salarios y jubilaciones". En el caso de "las maestras, policías, militares, de los trabajadores del Estado 18 jornales menos", dijo y aseguró que "lo mismo pasa en el sector privado".

"El FA te escucha" Entre los "desafíos" que dijo tiene el Frente Amplio es "construir una alternativa", que "no implica solamente disputar la elección de 2024, y estamos volviendo". Esto lo tradujo en que "implica volver para transformar".



En ese sentido, se pondrá en marcha la iniciativa "El FA te escucha", que implicará recorrer "todas las localidades del país de acá hasta el final de 2023, por lo menos en cuatro oportunidades".



Esto para "potenciar" la militancia, así como para "reencontrarnos y abrazarnos, y fraternalmente construir esa esperanza que el pueblo uruguayo está deseando aparezca para ser la sustitución de un gobierno que ha fracasado", aseguró.

Relato

Otro elemento que planteó el alto dirigente frenteamplista, a días de la Marcha del Silencio, es que a su entender actualmente, "estamos asistiendo a una reinterpretación de la historia, que implica ni más ni menos que matizar lo que fue el terrorismo de Estado para el Uruguay".



"Esto es grave. El Plan Cóndor, el Operativo Morgan y otros tuvieron como finalidad la aniquilación de una parte de la sociedad de la izquierda uruguaya, y en particular de militantes del Frente Amplio", sostuvo.



"40 años después estamos reclamando por verdad, memoria, justicia, y nunca más dictadura, y sobre todo para que la verdad no siga secuestrada", manifestó.