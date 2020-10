Peña dijo que se aplicará una cuarta multa a UPM y explicó a qué se debió cada una de ellas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, indicó este martes en rueda de prensa que el gobierno se dispone a sancionar a la empresa finlandesa UPM aunque "ninguna (multa) tiene que ver con cuestiones ambientales". Previamente precisó en un programa radial que se trata de la cuarta multa que se aplicará vinculada a la construcción de la segunda planta de la compañía en Uruguay.

Peña indicó en rueda de prensa que "UPM ha tenido en lo que tiene que ver con la nueva planta en Paso de los Toros un apercibimiento por unas piletas construidas en su momento allí. Ha tenido un par de multas, básicamente por utilizar un camino que no era el indicado y otro por exceso de polvo que perjudicó a vecinos, y está en trámite una sanción por no haber presentado a tiempo la evaluación de impacto ambiental de uno de los proyectos, que no es de los proyectos de alta complejidad, es del transporte que se va a desarrollar oportunamente de la maquinaria desde Fray Bentos a Paso de los Toros".

Peña aseguró que las multas se aplican "como a cualquier otra empresa que opera en el país, el criterio es el mismo. Cuando se incumple en algún procedimiento o existe alguna falta, el ministerio sanciona".



Consideró que son "sanciones leves, faltas básicamente administrativas, ninguna tiene que ver con cuestiones ambientales".

Peña también dijo que hay una "autorización ambiental previa que tiene todo el proyecto, y hay un par de proyectos dentro del macro proyecto de Paso de los Toros que están por aprobarse".



Uno de ellos es la planta de tratamiento de efluentes "que está presentado, pero que ha hecho algún pedido de información más el ministerio", y el otro el sitio de disposición final en Paso de los Toros.

"Una vez que cumpla con la información, UPM podrá comenzar a construir la planta de efluentes, antes no. No está atrasado, simplemente todavía la información no es la suficiente, por tanto no se habilita la construcción", dijo el ministro.

Previamente en "Más temprano que tarde" (Radio El Espectador), Peña indicó: "Vamos por la cuarta multa a UPM, que no son de grandes cosas, pero bueno no cumplió y como cualquier hijo de vecino se le aplica la sanción correspondiente".

Además, indicó que el tema "más delicado" que ahora manejan es "la descarga en el Río Negro" de la nueva planta de celulosa que se proyecta en el norte del país. "Lo que está evaluado, según la estructura de descarga, lo que presentó la empresa, (que) estaríamos en niveles por debajo del límite permitido en la medida que el caudal del río esté en los 80 metros cúbicos por segundo. Por debajo de ese caudal, la empresa va a tener que ir bajando su producción, y en un nivel que no está determinado exactamente pero que lo va a ver y los técnicos están afinando, la empresa no puede operar".

"El Río Negro ya está comprometido por las represas, Brasil, por toda la producción que hay en el entorno, entonces parte del acuerdo incluye un fideicomiso donde puso plata UPM, que es la llamada Iniciativa del Río Negro (...) que va a trabajar sobre todo el río, mejorando por ejemplo la planta de tratamiento de saneamiento y creo que en términos generales podemos tener hasta una mejora del río si cuidamos estas cosas gracias a esta inversión", señaló el ministro de Medio Ambiente.