Peajes sin pago en efectivo: ¿cómo abonarán los turistas?

Días atrás, el ministro de Transporte, José Luis Falero, informó que después de Semana de Turismo comenzará el cobro único por telepeaje y los distintos puestos del país dejarán de recibir dinero en efectivo. En el caso de los vehículos que ingresen del exterior del país, también deberán adquirir el tag en “el equipamiento que se está instalando en frontera para tener información e instalar el dispositivo”, explicó Falero a El País.

“Se van a poder recargar, según a dónde vayan. Se les va a indicar un mapa con los peajes que hay en el país y dependiendo al lugar al que se dirijan en dinero que tendrán que recargar”. Detalló el ministro.



Quienes quieran pasar por un peaje y no tengan el tag van a tener la posibilidad de adquirirlo allí mismo, con funcionarios que estarán disponibles, pero deberán pagarlo con tarjeta, no con efectivo.



Este sistema comenzará a funcionar después de Semana de Turismo y será de forma gradual. "Primero en los peajes donde está resuelto el tema laboral (que son los del litoral) y así sucesivamente hasta llegar a los peajes que tienen más personal. Lo vamos a resolver la semana próxima porque estamos en diálogo con los funcionarios para que no se vea ninguno afectado”, cerró Falero.