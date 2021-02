Pasaporte sanitario, la nueva llave para salir al mundo que está bajo estudio de Agesic

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el inminente arribo de las vacunas contra el COVID-19, el gobierno, las aerolíneas y las agencias de viaje intentan volver a encender los motores del turismo, uno de los sectores más golpeados por el paso de la pandemia.

El pasaporte sanitario, un documento que podría ser físico o digital, que certificará que la persona fue inmunizada con una o dos dosis de la vacuna contra el virus, y que permitirá al pasajero el libre tránsito entre los países, parece ser por estas horas la única alternativa para poner de pie al sector.



La posta parecen llevarla las aerolíneas y operadores turísticos, que, preocupados por la caída de las ventas de paquetes aéreos, ya comenzaron a implementar diferentes prototipos de pasaporte sanitario en los que entre otras cosas se recogen los detalles de los hisopados negativos de los pasajeros (cuánto se los hicieron, en qué lugar, etc.).

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) que integran operadores turísticos uruguayos, está elaborando el IATA Travel Pass, un “pasaporte digital” en una app que permitirá a los viajantes saber los requisitos de cada país al que quieran ingresar y comprobar con suficiente tiempo si pueden cumplirlos.



De hecho, el gobierno de Panamá y la aerolínea Copa Airlines fueron los primeros en incursionar en este documento en un ejercicio de testeo de la asociación internacional, según informa la organización en su sitio web.

Sin embargo, en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic), cuyos técnicos vienen estudiando el tema, no comparten que Uruguay tenga que otorgar datos personales de los pasajeros a IATA.



En el organismo consideran que la mejor opción es lograr un “modelo federado” de pasaporte sanitario, avalado por los países o bloques comerciales, de modo de que no se brinden los datos de los pasajeros sino que las vacunas puedan ser autenticadas. No descartan, por ejemplo, que puedan utilizarse códigos QR en base a los datos que cada usuario tiene ya cargados en su app Coronavirus UY.

Para Nicolás Jodal, director de Genexus y uno de los creadores de esta app, Uruguay ya tiene adelantado parte del trabajo dado que el país ya cuenta con la historia clínica electrónica que puede ser utilizada como “fuente de verdad” para montar el pasaporte sanitario. “Como eso ya lo tenemos implementado, la fuente de verdad es una sola y no hay posibilidad de que te la estén truchando”, señaló el ingeniero de sistemas.

Consultado acerca de la posibilidad de que Uruguay pueda adherirse al sistema IATA, Jodal dijo que “desde el punto de vista técnico no hay ningún tipo de problema una vez que se certifique que IATA cumple con las condiciones que se requieren”. Sin embargo, consideró que los temas internacionales “siempre terminan en una negociación política entre países”. Y explicó: “Uruguay está en condiciones de implementar un pasaporte digital ahora, pero para que sirva te lo tienen que aceptar en otro lado”.

Jodal añadió que existen mecanismos por los cuales se pueden validar documentos a través de códigos QR. De todas maneras, apuntó que también se deberá estudiar cómo demostrar que el teléfono celular o app que el pasajero deberá mostrar al momento de viajar pertenece a esa persona y no a otra.



Sobre el tema fue consultado el propio presidente Luis Lacalle Pou, quien en una conferencia de prensa del pasado 7 de enero señaló que “lo lógico es que si una persona está inmunizada pueda ingresar al país, y lo lógico es que si un uruguayo está inmunizado pueda viajar. Eso es lo que se va a dar (...) Yo creo que el mundo va rumbo a eso”.

Resultados de los hisopados.

Pero el pasaporte sanitario no solo contaría con la información de las vacunas contra el COVID-19. Los operadores turísticos también esperan que en el mismo documento se incluyan los resultados de los test. Incluso la Cámara Uruguaya de Turismo presentó hace meses al gobierno una propuesta de app para que los pasajeros puedan certificar antes de ingresar a un país que sus hisopados no solo son negativos, sino que son auténticos.



El vicepresidente de la Cámara, Carlos Pera, contó a El País que los test PCR falsos son hoy un gran problema en el sector dado que las personas recurren a laboratorios no habilitados.

Los certificados de las vacunas A fines de este mes, cuando deberían llegar las primeras partidas de dosis de vacunas, la app Coronavirus UY sufrirá algunas modificaciones. Los técnicos trabajan para que cada persona que se inmunice acceda desde su celular a un certificado que demuestre que fue vacunada con una o dos dosis. Sobre este esquema es que los ingenieros consideran que se podrá diagramar el pasaporte sanitario. En Europa estiman que el mismo sea instrumentado a partir del próximo mes.