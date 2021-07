Partido Comunista uruguayo acusó a EE.UU. de "financiar 'estallidos sociales'" en Cuba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Comunista del Uruguay (PCU) denunció este lunes, en un contexto de masivas protestas en Cuba, que la isla "enfrenta nuevos intentos desestabilizadores promovidos por el imperialismo norteamericano justo cuando Cuba demuestra –a pesar del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de más 60 años de los Estados Unidos - la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus".

El PCU apuntó directamente contra la administración Trump que "aprovechó la pandemia para imponer más de 200 nuevas medidas, lo que constituye un delito de lesa humanidad". No obstante, la crítica no solo recaló en el expresidente estadounidense, sino en su sucesor, Joe Biden, quien entienden, "no solo no ha suprimido una sola de estas medidas, sino que alienta y financia 'estallidos sociales' con el objetivo de rendir por asfixia económica al pueblo cubano".

"Utilizando la vieja estrategia de una guerra no convencional, se promueve un nuevo 'golpe blando' en América Latina y el Caribe, contra la tierra de Martí, supuestamente por una revuelta popular democrática, que raramente no cuestiona el bloqueo económico", añadió el partido uruguayo, que expresó su "solidaridad con el hermano pueblo de Cuba".

Sobre el último punto, entienden que el "bloqueo" es el "gran causante de la gran mayoría limitaciones en la vida diaria del pueblo cubano, mas allá de los errores asumidos por el propio gobierno cubano".

"Desde el Partido Comunista del Uruguay apoyamos como hace seis décadas la lucha revolucionaria de Cuba, su internacionalismo generoso y consecuente expresado e las más de 40 brigadas médicas que combaten el coronavirus en los países más pobres del mundo", agrega la colectividad que integra el Frente Amplio.

Asimismo, el PCU brindó su apoyo al sucesor de los Castro en el poder, "el compañero Miguel Díaz Canel quien moviliza su pueblo en la defensa de la independencia, la soberanía y el proyecto socialista de la Revolución Cubana".

El gobierno de Estados Unidos negó este lunes estar detrás de las inéditas protestas antigubernamentales en Cuba, como afirman las autoridades de la isla, y pidió que se evite la violencia contra los manifestantes.

Díaz-Canel aseguró el lunes que Estados Unidos está tras las manifestaciones históricas ocurridas la víspera en la isla y acusó a Washington de ejecutar una "política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país".

"¿Qué quieren con estas situaciones?, provocar estallidos sociales, provocar incomprensiones" entre los cubanos, pero también "el famoso cambio de régimen", denunció el presidente cubano.



El asunto recibió tal atención en Washington que Biden tuvo que reaccionar dos veces: primero con un comunicado a primera hora en el que afirmó que las manifestaciones son "una llamada a la libertad" tras "décadas de la represión y el sufrimiento económico" por parte del "régimen autoritario de Cuba". Y luego con declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, que fueron más firmes y en las que se dirigió directamente al gobierno de Díaz-Canel.

"El pueblo cubano está exigiendo su libertad a un régimen autoritario. No creo que hayamos visto nada similar a estas protestas en mucho, mucho tiempo, o quizá jamás, francamente", manifestó el mandatario estadounidense.

Biden añadió que su Gobierno está "firmemente del lado del pueblo de Cuba en su reivindicación de sus derechos universales".

"Y pedimos al Gobierno de Cuba que evite la violencia en su intento de silenciar las voces del pueblo de Cuba", recalcó.

Preguntado sobre cuándo estará dispuesto a cambiar la política hacia Cuba de su predecesor, Donald Trump (2017-2021), Biden evitó responder directamente. "Tendremos más que decir sobre Cuba y Haití a medida que avance esta semana. Estén atentos", se limitó a decir.

Con información de EFE y AFP