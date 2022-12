El Partido Colorado acelera alianzas hacia elecciones departamentales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Todavía quedan varios meses para llegar a las elecciones departamentales de 2025 pero, de a poco, los partidos de la coalición -algunos con conversaciones más avanzadas que otros- evalúan los diferentes escenarios. A grandes rasgos hay dos posibilidades: ir con un mismo lema en los 19 departamentos -el sector Ciudadanos lo planteó ayer en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado- o evaluar la situación puntual en cada lugar.

En filas coloradas ya se instaló a la interna la discusión de cara a las elecciones departamentales. El sector Ciudadanos lo puso sobre la mesa del CEN apostando a que los partidos de la coalición vayan con un mismo lema a nivel nacional. Tras el planteo, el máximo órgano de la conducción colorada definió tratarlo el próximo lunes.



Por su parte, el secretario nacional del Partido Colorado y líder de Batllistas, Julio María Sanguinetti, consideró en diálogo con El País que es una “buena propuesta”. Y aclaró que el ir con un solo lema no significa que haya candidatos únicos. El dos veces presidente de la República espera que los socios entiendan que este camino es “preservar la identidad de cada uno y afirmar la fuerza de la coalición”.



En ese sentido, dijo que los “partidos se desdibujan cuando se ven obligados a votar en otro lema”; en su opinión si se va en uno solo y se suman los votos, “se andaría mucho mejor”.



Sanguinetti remarcó que en las elecciones pasadas en Salto -donde ganó el Frente Amplio- hubiera sido electo un intendente de su partido o uno blanco si llevaban adelante un acuerdo con la coalición. Por lo tanto, “ese es el espíritu” con el cual van a “actuar” en las próximas elecciones departamentales.

En el Partido Nacional, en tanto, ven la situación a una velocidad más lenta. El ir como coalición en las elecciones departamentales, aún es tema pendiente en sus ámbitos formales. El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo que está la “idea de trabajar en conjunto en algunos departamentos”, algo que se conversó de manera informal con “muchos actores” de los socios pero que aún no hay una “decisión tomada”.



La orgánica nacionalista deberá definir “si es un tema que hay que resolverlo en lo global, en lo nacional, o si hay que ir lugar a lugar porque cada uno tiene sus propias características”. Al mismo tiempo, contó que en el interior del país, en la “gran mayoría de los departamentos, ya se ha producido una coalición de hecho donde votan juntos ciudadanos de diferentes partidos”.

A la interna del Partido Nacional, desde el sector Mejor País, el senador Sergio Botana señaló a El País que aún “hay que concretar todavía muchos proyectos, por más de que los municipios y las intendencias vienen con un acelerado cumplimiento de sus programas electorales en la gran mayoría de los departamentos”. A su vez, indicó que le “gustaría analizar, llegado el momento, la vigencia de la coalición con un mismo criterio tanto en lo nacional como en lo departamental, que obviamente rija para todos y cada uno de los departamentos”. Y entiende que un “criterio común sería lo que en el largo plazo generaría una situación más seria y más estable”.



Desde el sector Alianza Nacional, dijeron a El País que aún no hay conversaciones.

Desde Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone afirmó que aún hay “muchos temas para resolver dentro de la coalición de gobierno” y, mientras no se concreten, no se hablará “de coaliciones electorales futuras”. E indicó que, “evidentemente, es adelantar los tiempos”. Perrone señaló que deben continuar “trabajando y zurciendo la relación” entre los socios. Y añadió que antes habrá elecciones nacionales, a las que verán “cómo se llega”.



El Partido Independiente aún no analizó la situación, según dijo su líder, Pablo Mieres.

Colorados deberán “arbitrar los mecanismos”

Después de la Asamblea Nacional de Ciudadanos del sábado, el sector señaló que, “de concretarse estos acuerdos, que deberán ser resueltos con la Convención Nacional, el Partido Colorado deberá arbitrar los mecanismos para definir sus candidatos y asegurar” que su colectividad “no pierda identidad”. “Asimismo, deberá garantizarse que todas las listas del Partido que se presenten en cada departamento acumulen electoralmente”, agregó el sector colorado.