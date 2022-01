Parlamentarios de Cabildo Abierto “aplauden” aviso anticomunista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Comunistas, Mao y Stalin. Genocidas. Mataron 150 millones, padrinos de muchos defensores del Sí”, señalaba el aviso publicado en Salto en nombre del “No” a la derogación de la LUC. Aunque nadie se atribuyó su autoría, referentes de Cabildo Abierto en el departamento mostraron afinidad con el contenido.

El diputado de Cabildo, Rodrigo Albernaz, tiene dos hipótesis acerca de la publicidad que apareció en el diario Cambio: un ataque de “falsa bandera” (que el “No” haya hecho la publicación para luego inmediatamente hacerlo viral) o que haya sido efectuado por un productor rural “de derecha” del departamento.



Se inclina por la segunda opción. “Son veteranos, personas muy anticomunistas. Si hay que apostar a una ficha, apuesto a esa”, acotó.

Según dijo, es “común” que estos productores hagan publicidad. “A veces llaman a algún político, pero a mí no me llamaron. Si no, habría aconsejado otra cosa”, añadió.



“Es inconexa (...) qué tiene que ver un tema histórico con algo contemporáneo. Pero no me alarmé por esto y no comparto la alarma que generaron muchos”, señaló Albernaz sobre el rechazo que generó la publicidad dentro de la propia coalición.



Con respecto al mensaje, es claro: “No planteo ninguna objeción”. “Me parece inconexa, pero no es mentira y no lo repudio ni me desmarco de la publicación”, aseguró acerca de la polémica publicidad.

Albernaz señaló que lo que indica el aviso “es un dato histórico”. “Lo que dice es la realidad que está en los libros de historia”, afirmó. A su vez, el diputado opinó que le apena que “el oficialismo tenga complejo con eso”.



“Fue una publicación bien intencionada que sí es medio grosera”, admitió Albernaz. De todas formas, concluyó que la iniciativa “está bien” y por eso la “aplaude”. Consultado sobre si el productor rural que hizo la publicidad es de Cabildo, dijo que consultará a “seis o siete productores” para saber de dónde pudo surgir el aviso. No descartó que pueda ser votante, pero aseguró que no es un “actor oficial” del sector.



Gonzalo Ferreira Sienra, senador suplente de Guido Manini Ríos radicado en Salto, respaldó el contenido del aviso publicado en el diario Cambio.

“¿Cuál es el problema del aviso? Veo que fue muy bueno, porque hasta en Montevideo se hicieron eco. Lo que dice está perfecto y ojalá sirva para que alguno se decida a votar por no”, afirmó.



Y agregó: “¿Qué eran Stalin y Mao?, ¿el ratón Mickey? Si un tipo se pone una remera con una hoz y un martillo no pasa nada, pero si se pone una con una esvástica va preso”, afirmó al comparar el comunismo con el nazismo. Luego afirmó que “en los países más civilizados de Europa están prohibiendo el comunismo”.



Consultado sobre cómo formó parte de la ideación del aviso, respondió: “No tuve nada que ver. Me enteré cuando me llamó uno de un diario frenteamplista de esos que salen por internet”.

Por su parte, el diputado de Cabildo Álvaro Perrone se desmarcó de la publicidad. “Nosotros fuimos los únicos que no participamos del homenaje del Partido Comunista en el Palacio, pero estamos hablando de la LUC”, señaló e insistió: “Son cosas distintas”.



“Una cosa es discutir la LUC y otra es llevar la LUC a estas discusiones. Si se quiere dar una discusión sobre el comunismo en otro momento, la daremos. Pero no ahora, porque no es lo que la población espera tampoco”, afirmó.



Por otro lado, desde la organización de la campaña de la derogación rechazaron la publicación por atentar “contra el Estado democrático”, según se expresa en un comunicado oficial de la coordinadora por el “Sí” en Salto. Fuentes del comando indicaron que abogados analizan acciones a tomar respecto a la publicación que hacía referencia a comunistas.