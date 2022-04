¿Pagar según los aportes? Ministro de Trabajo dice que es "justo", pero "altamente riesgoso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde 2014, los ingresos de la Caja Profesional no alcanzan para cubrir las prestaciones que brinda (jubilaciones, pensiones, subsidios, entre otras). El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, resaltó que hay que tomar "medidas urgentes". Aunque reconoce que "lo justo justo es que cada uno aporte según sus honorarios reales", pero en este momento "el salto en el cálculo de los ingresos es altamente riesgoso".

"Lo justo es que cada uno aporte según sus honorarios reales, no en esa escala de filtros construida en otra época, en que la Caja estaba constituida por menos profesionales. Los profesionales son muchos más, se han reducido bastante quienes ejercen de manera liberar la profesión y los niveles de ingreso son más heterogéneos", señaló Mieres en entrevista con "Doble Click" de FM Del Sol.



Sin embargo, para el ministro, tomar la medida de reestructurar los aportes con base a los honorarios en este momento puede provocar un desequilibrio mayor. "Sin tener claridad de cuál va a ser el impacto, lo que puede pasar en un cambio de esa naturaleza es generar un cambio mayor. La Caja tiene que seguir pagando las jubilaciones que tiene. No soy el que toma las decisiones finales en la Caja; el salto en el cálculo de los ingresos es altamente riesgoso", detalló.



Según las proyecciones del organismo, en 2024 se quedaría sin reservas. "Para equilibrar la situación de la Caja se va a tener que asumir alguna medida legislativa, que no la resuelve administrativamente el directorio. Ya tomó algunas medidas de recortes de gastos, supresión de beneficios extraordinarios y reduce poquito. Pero no mueve la aguja", agregó.

"Hay que buscar fórmulas que reviertan la tendencia a perder patrimonio", enfatizó el ministro, pero dejó claro que el gobierno rechazó la medida propuesta por la Caja de que los profesionales que no ejercen tengan que pagar una cuota anual: "Desde el gobierno respondimos al directorio de la caja negativamente, no tiene ningún nivel de equidad", sentenció.