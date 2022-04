Pablo Mieres a empresarios, tras medidas del gobierno: “No cambian las reglas del juego”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó para mañana al Consejo Superior Tripartito de públicos y privados para luego abrir las mesas de negociación en aquellos sectores que hayan acordado ajustes al final del convenio de 24 meses. En este contexto, el jefe de la cartera, Pablo Mieres, dijo a El País que buscará acercar a las partes para que se adelante el correctivo por inflación y que este se aplique antes de fin de año.

En el caso del sector público el adelanto de aumento será de 2% a partir del 1° de julio, pero para los privados dependerá de cada negociación, y podrá ser mayor, o menor, de acuerdo a cómo se negocie entre trabajadores y empleadores.



“Cuando acordaron la realidad en lo inflacionario era otra, y esto de pronto hace que el desvío entre la inflación esperada y la que está ocurriendo se dispare. Por lo tanto, parece más razonable establecer un ajuste intermedio, como el que tienen la mayoría de las mesas que cerraron el año pasado”, explicó el ministro de Trabajo.



“El ajuste va a depender del cálculo que se haga y de la fecha que crean conveniente. Puede haber mesas que digan que el ajuste lo dan en julio, pero otras que planteen darlo en setiembre, o que lo definan incluso para fin de año. El valor del ajuste puede variar”, agregó el jerarca.

¿Conflictos?

Mieres dijo que si bien se espera que haya conflictividad, ese fenómeno no debería estar sometido a lo que ocurra de las negociaciones en privados que se abran a partir del viernes. “Conflictividad siempre va a haber. En este caso hay un convenio vigente, no se viola. Simplemente lo que no habrá será un consenso para modificarlo. En términos técnicos el convenio no se violaría”, comentó.



Por otro lado, aseguró que esta acción del Poder Ejecutivo no implica un cambio en las reglas de juego, como se manifestó en los últimos días desde la Cámara de Industrias. “No hay cambio de reglas, lo que sí hay es una sugerencia de parte del gobierno para una posible modificación de una de las cláusulas del convenio. Será tema de las partes (trabajadores y empresarios) buscar un acuerdo”, explicó Mieres.



En declaraciones a radio Universal, en tanto, el ministro aclaró que lo anunciado por el gobierno es “a cuenta, probablemente, de la recuperación”. Y ante la pregunta de si es correcto decir que como “ya un 2% se dará en julio, no se dará en enero”, indicó que sí era correcto.



Pero además, señaló que en enero de este año se dio un 7% de aumento, del cual 5,8% correspondía a la inflación esperada y 1,2% a recuperación. “O sea, la recuperación del salario público ya está en curso, ya se dio un 1,2 y ahora se agrega un 2% adicional. No entiendo por qué a Joselo López o a COFE les puede preocupar que le estemos adelantando la recuperación”, enfatizó.

Hoy el Pit-Cnt será recibido por Mieres para conversar sobre el planteo global. Por otro lado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respondió ayer a los medios a raíz de las críticas de la central sindical a la propuesta oficial por considerarla “insuficiente”.



“Que el Pit-Cnt haya dicho que es insuficiente no me llama la atención”, manifestó en su visita a Salto. “No esperaba otra cosa del Pit-Cnt, que ha tenido una oposición sistemática al gobierno, electoral hasta hace poco tiempo”, afirmó. “Es su opinión, no me corresponde a mi discutirla”, añadió. “Difícilmente nos pongamos de acuerdo, aunque me llamó gratamente la atención que algún dirigente sindical haya dicho que (el anuncio) fue en la buena dirección; por lo menos nos dieron una”, comentó.



El mandatario defendió la decisión de atacar la escalada de precios por el lado de los ingresos, para garantizar, así, que la política pública llegue a los destinatarios. “Con esto nos aseguramos que llega al bolsillo de los uruguayos, cuando se les está encareciendo el costo de vida por la inflación, se les aumenta el sueldo de la misma manera”, apuntó.



En relación a los precios, Lacalle Pou también recordó que el Ministerio de Economía y el de Industria están trabajando junto a otros organismos del Estado para “tener una baja estructural de los productos, sobre todo importados”. “Es un tema delicado, que involucra mucha gente, y por eso lo queremos hacer de manera decidida, firme y bien estudiada”, concluyó.