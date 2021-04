Orsi sobre plan de vacunación: "A los canarios se nos perjudicó notoriamente"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, convocó a una conferencia de prensa luego de que se conoció la baja cantidad de dosis contra el coronavirus aplicada en el departamento y dijo que "a los canarios se nos perjudicó notoriamente".

Ayer El País informó sobre la preocupación que existe en Canelones y Salto, donde la vacunación contra el COVID-19 está por debajo del 20%.



"Nos preocupa el bajo nivel de vacunación en Canelones. Somos un departamento de alrededor de 550.000 habitantes. Se llevan vacunados, de acuerdo al último informe, el 12.4%, unos 70.000. El número de muertes sigue creciendo. Pocos vacunados, siguen las muertes y por si fuera poco hoy nos enteramos que el próximo sábado se termina la llegada de vacunas de Sinovac hasta el mes de mayo", explicó.

Asimismo Orsi destacó que "11 vacunatorios parecen sin dudas insuficientes" y que "la realidad nos muestra que todo el esfuerzo que se está haciendo está quedando corto".

"Uno se pregunta: ¿faltan vacunatorios? En febrero pusimos a disposición del gobierno todas las instalaciones para vacunar, más de 30 locales para vacunatorios. Si hay 30 municipios, 30 locales como mínimo. Me consta que todos los prestadores privados de salud del departamento, sean de FEMI o de las más conocidas mutualistas de origen capitalino, han ofrecidos sus instalaciones y personal al servicio del plan de vacunación. Solamente estarían funcionando La Española de Salinas, La Española de Solymar, Comeca en Cenelones y Caamepa en Pando", detalló.

"¿Falta personal? Pusimos a disposición cuatro equipos completos de vacunadores, solamente están utilizando uno. Muchos profesionales además han puesto a disposición su fuerza y están esperando. ¿Faltan vehículos? Desde marzo del año pasado pusimos a disposición de ASSE parte de nuestra flota y si precisan más hay más", agregó.

El intendente pidió comprender y no perder de vista que "acá está en juego la vida de la gente".

"A partir de hoy algo nos está quedando claro. Para incrementar el ritmo de vacunación, no alcanza el stock. La semana pasada el propio presidente manifestó que el ritmo debía mantenerse para no agotar el stock en espera de la segunda dosis. De acuerdo a la información que nos llega esta semana se intensificaría la vacunación en nuestro departamento, llegando a ser unas 26.000 las que se suministren. Si el presidente dijo que son 50.000 por día quiere decir que esta semana andará en el entorno de las 300.000 en todo el país. Por lo que el esfuerzo tendría que ser muy superior a esas 26.000 comprometidas para empezar a acercarnos al promedio nacional", indicó.

"Sin querer adjudicar ningún tipo de intención: a los canarios se nos perjudicó notoriamente", remarcó en referencia al plan de vacunación.



Orsi comentó que minutos antes de la conferencia habló con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. "Es bueno reconocer que él comparte la preocupación por la baja vacunación en Canelones y se comprometió a hacer todos los esfuerzos por revertirlo", sumó.

ADEMÁS

"Quizás algunos no conozcan el departamento de Canelones"

Por otra parte, el intendente Orsi manifestó sentirse aludido cuando el presidente Luis Lacalle Pou dijo que había gente que no conocía la frontera al referirse a la posibilidad de cerrar la frontera seca.



"Sugirió que no conocíamos todo el país. Quizás la frontera no la conozcamos del todo, pero después de estos datos que mostramos, quizás algunos no conozcan el departamento de Canelones", comentó.



El mandatario había dicho: "La frontera con Brasil tiene algunos puntos que tiene frontera seca y hay vida binacional. Decir 'cerrar la frontera' es no conocer la vida de las personas".