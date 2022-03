Orsi: es “un disparate” que se diga “algunos apoyan a policías y otros a delincuentes”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yamandú Orsi, intendente de Canelones, participó del cierre de campaña a favor del “Sí” en 18 de Mayo. “No acepto que se diga que hay algunos que apoyan a los policías y otros a los delincuentes”, enfatizó en su discurso, a propósito de las críticas que han recibido los defensores de la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“Es un disparate y no se están dando cuenta la gravedad que tienen ese tipo de afirmaciones. No generemos más grietas, más rupturas de las que estamos viendo en nuestra sociedad”, agregó el intendente.



El frenteamplista enfatizó su profunda molestia porque la seguridad pública “sea tomada como un estandarte electoral”.



Para Orsi, este referéndum es un pedido para “generar las bases” del diálogo, “y que no sea eso de 'yo estoy en el gobierno, a vos no te preciso, dejame solo que lo puedo lograr'”.



“Siempre se precisa la opinión del otro. Y eso también es una señal de autocrítica. El otro quizás tenga una pizquita de verdad o una parte de una verdad que yo no la comparto, pero no nos cerremos las puertas. Son tiempos de abrir puertas y ventanas porque el mundo nos pasa por arriba”, sentenció.