Oficialismo exhortó a legisladores a presentarse en Fiscalía por filtración de datos de Inteligencia

Los coordinadores de bancada de los partidos que integran el Parlamento se reunieron este jueves luego de que el director de Inteligencia, Álvaro Garcé, denunciara la filtración de información confidencial sobre el Plan de Inteligencia Estratégica del Estado develada en una sesión secreta de una comisión. En conferencia de prensa tras el encuentro, el oficialismo exhortó a los legisladores a presentarse ante Fiscalía.

“Exhortamos, todos juntos, a los legisladores que estuvieron presentes en esa comisión a voluntariamente concurrir en el ámbito de la Fiscalía a efectos de aclarar todo este proceso, que nos interesa que se aclare”, indicó la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón.



“También hubo una propuesta del diputado (del Partido Ecologista Radical Intransigente, César) Vega, de exhortar a que también se brinde la posibilidad de acceder a los celulares a efectos de seguir contribuyendo a que esa investigación que se inicie se aclare”, aseguró.

Por su parte, el diputado colorado y presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet, calificó la filtración de “grave” y apoyó los dichos de Argimón.



“Nosotros no determinamos el alcance de la investigación (de Fiscalía), ni quienes tendrán que ser investigados, lo que sí podemos hacer desde este ámbito es exhortar a los legisladores y funcionarios que estuvieron presentes en esa sesión en la cual el director de Inteligencia entregó esa información, a comparecer voluntariamente ante la Fiscalía que investiga, ponerse a su disposición y dar todas las explicaciones que se les pidan”, expresó.



También dijo que la propuesta de Vega es “muy atinada”. “Es simplemente una exhortación, no tiene alcance obligatorio, no está en nuestras facultades hacerlo, pero nos parece que de esa manera se contribuiría positivamente a la investigación”, aseguró Pasquet.



Los legisladores presentes en la sesión secreta fueron Raúl Lozano, Daniel Caggiani, Sebastián Andújar, Raúl Batlle, Mario Bergara, Graciela Bianchi, Micaela Melgar, Gustavo Penadés, Iván Posada, Luis Alberto Posse, Diego Reyes, Mariano Tucci, César Vega y Álvaro Viviano.