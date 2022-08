"¿Ocupan? Desocupamos": la respuesta del presidente a protestas contra reforma educativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El acto por los 197 años de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay se vio acompañado de diversas manifestaciones, entre ellas la de docentes y estudiantes en protesta por la reforma educativa. Consultado por las movilizaciones y ocupaciones de centros durante la semana, el presidente de la República Luis Lacalle Pou dijo que "tienen todo su derecho".

"Obviamente, hay acciones, como las pintadas en la casa de Robert Silva, que no tienen lugar y los edificios públicos no son lugares para pintar y manifestarse, o ustedes cuando le vino una factura de luz alta va al Palacio Legislativo a pintar un grafiti?, o ¿yo voy a la casa de alguno de ustedes porque perdió Boston River y grafiteo? Hay que respetar", expresó Lacalle en diálogo con la prensa.



Además, la transformación educativa "es una muy buena acción del Gobierno", agregó el mandatario, e invitó a repasar los diez puntos básicos de esta. "Está claro que el Gobierno va a avanzar porque está convencido" de que es "la mejor manera que las futuras generaciones tengan más libertad y estén mejor formadas".



"El gobierno va a desocupar todos los locales que sean ocupados. ¿Ocupan? Desocupamos. Y no tuvimos necesidad de golpear a nadie, con diálogo", agregó, aunque lamentó que "siempre pagan el pato los que más lo necesitan", respecto a la alteración de clases durante las protestas.