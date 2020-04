Una niña ofreció dar sus ahorros para que "el virus se vaya" y Lacalle Pou le contestó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Victoria Bustillo tiene ocho años y se ofreció a donar sus ahorros, fruto de su estudio, para aportar a la lucha contra el coronavirus, según indicó su hermana Verónica a través de su cuenta de Twitter.

El ofrecimiento lo realizó a través de una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, escrita directamente de su puño y letra.

"Hola señor presidente. Luis, en estos días he estudiado las tablas y he hecho muchas cuentas, por cada tabla bien aprendida me ganaba $ 5 y por las cuentas $ 2. Junté muchas monedas y quiero regalárselas para ayudar para que el virus se vaya", indicó la niña que en total logró juntar $ 120. "Mi nombre es Victoria Bustillo, tengo ocho años, te quiero ayudar", agregó.

Hola Verónica! Gracias por hacerme llegar este mensaje. Que buen gesto y aporte de Victoria. Que lindo que tan joven ya quiera aportar a la sociedad. Decile que nos genera mucho orgullo. Me gustaría poder hablar con ella. https://t.co/GD4WczhGki — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) April 5, 2020

La carta, junto con una foto de y sus ahorros, fue publicada por su su hermana Verónica en un tuit dirigido al presidente. Momentos más tarde Lacalle Pou le contestó: "¡Hola Verónica! Gracias por hacerme llegar este mensaje. Que buen gesto y aporte de Victoria. Que lindo que tan joven ya quiera aportar a la sociedad. Decile que nos genera mucho orgullo. Me gustaría poder hablar con ella", indicó.

Sin embargo el contacto con el mandatario no se quedó ahí. Según una publicación que realizó el edil blanco de Montevideo Diego Rodríguez también hubo una llamada telefónica en la que se coordinó una futura visita a la Casa de Gobierno.

Victoria, es una niña que le escribió una carta a nuestro Presidente para donar sus ahorros ($120) y así ayudar a evitar la propagación del Coronavirus. Gestos como éstos jamás se olvidan y hace que seas enorme @LuisLacallePou 💪🏼 🇺🇾 pic.twitter.com/sMjgSzdjio — Edil Diego Rodríguez (@Diego__RS) April 5, 2020

Durante la conversación Victoria le contó que vive en Santa Lucía, Canelones, pero que es oriunda de Melo, Cerro Largo. "Te voy a ir a conocer y capaz que te venís a la Casa de Gobierno", le dijo Lacalle Pou y le preguntó: "Querés venir a conocer la casa donde yo trabajo, la oficina? "Si", le contestó Victoria para luego darle el teléfono a su madre.