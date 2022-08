Nicolás Olivera: "Alianza Nacional sin Larrañaga es muy difícil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si bien Nicolás Olivera oficializó su alejamiento de Alianza Nacional a través de una carta que publicó en su cuenta de Twitter este sábado 27 de agosto, la decisión del intendente de Paysandú no fue a la ligera e implicó meses de reflexión ya que, según indicó a El País, “temía estar traicionando un ideal”.

El dirigente nacionalista señaló que apenas tomó conocimiento del fallecimiento de Jorge Larrañaga, líder del sector, actuó por instinto y quiso, junto a sus correligionarios, hacer honor a su legado intentando que las ideas pudieran perdurar al hombre. Sin embargo, “con el correr del tiempo, en lo personal, tomé cierta distancia y mi participación fue un poco más formal, porque tampoco quería debilitar al sector. Esa formalidad me hizo pensar y me di cuenta de que no se reordenaba de la forma que todos queríamos, hasta que tomé esta decisión, hace poco tiempo, y la transmití”, dijo.



Para Olivera, esta renuncia es también una manera de respetar la herencia que dejó Larrañaga, conductor natural de Alianza Nacional. “Cada vez que se tenía que optar entre lo correcto y lo conveniente, Jorge optaba por lo correcto y eso fue lo que me dio en este momento: optar por lo correcto, ser fiel a las ideas de él y a las de uno, seguir en esa línea, y capaz que mi presencia formal en el sector no iba en esa línea”, agregó.



Porque el intendente sanducero entiende que sin la presencia de Larrañaga, Alianza se desnaturaliza: “Es muy difícil considerar Alianza sin Larrañaga, sinceramente no lo veo”, afirmó el nacionalista al ser consultado sobre el futuro del sector. Y si bien remarcó que quienes continúan “son gente que toda la vida estuvo vinculada a Jorge, lo conocen, lo interpretan y van a hacer un gran esfuerzo” para la continuidad del grupo, “Alianza era Jorge Larrañaga”.



Y agregó: “En vida de él muchas veces éramos críticos porque era un sector que no tenía prácticamente orgánica, pero cuando dejó de estar nos dimos cuenta de que el hombre era lo que hacía sostener, lo que le daba la sustancia, la fibra, el empuje. Si bien nadie es imprescindible, para Alianza Nacional Jorge Larrañaga era imprescindible”.



Consultado acerca de sus nuevos rumbos, indicó que aún es muy pronto para manifestarlo e instó a aprovechar que la identidad del gobierno nacional y departamental estén 100% alineadas: “Hoy no tenemos ninguna excusa para decirle a la gente de por qué no se hacen las cosas. Distraerse un solo segundo para elucubrar candidaturas, o sectores, o posicionamientos me parece que es una pérdida de tiempo”, enfatizó.